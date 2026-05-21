Oglasila se predsjednica Osijeka nakon glasina o prodaji kluba. Radotić: Nisam dobio ugovor

Nakon što su se u medijima pojavile glasine o prodaji kluba, oglasila se predsjednica kluba Osijek Alexandra Vegh koja je odbacila sve navode. U priopćenju je naglasila da pregovora nije bilo, niti da su oni trenutačno u tijeku.

Njezino priopćenje prenosimo u cijelosti:

"NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru. Klub nije vodio, niti vodi razgovore o prodaji, niti je bio u kontaktu s osobama ili subjektima koji se spominju u tim napisima.

Naš puni fokus usmjeren je isključivo na budućnost NK Osijek — završetak petogodišnje strategije razvoja Kluba, jačanje sportske i organizacijske strukture te pripremu svih ključnih projekata koji slijede. Po završetku svih procesa i finalizaciji ključnih odluka, Klub će najprije interno komunicirati sve promjene, zatim ih predstaviti svojim navijačima, a potom i službeno objaviti putem javnog priopćenja." - stoji u priopćenju na službenim stranicama kluba.

Nogometaše Osijeka u petak očekuje posljednja utakmica HNL-a protiv Slaven Belupa. Osječani su predzadnja momčad na tablici, a 'farmaceuti' osmi. Trener Osijeka Tomislav Radotić najavio je posljednji susret sezone i naglasio kako desnom beku Franu Karačiću nisu produžili ugovor, a u Osijek je došao na posudbu iz Hajduka.

- Zadnja utakmica u jednoj sezoni koja je za sve nas, nažalost, bila razočaravajuća, kao i rezultati i naše prezentacije u posljednjim utakmicama. Nadam se da ćemo u ovom završnom nastupu podići tu razinu, odigrati dobro i ostvariti priželjkivani rezultat da na pozitivan način zaključimo ovo prvenstvo. Ono što je sigurno da za nastup neće biti spremni Malenica, Čolina i Jelenić, završila je suradnja s Karačićem, a ostali će konkurirati za momčad, dakako, izuzev pojedinaca koji su već duže vrijeme izvan stroja - rekao je Radotić.

- Nijednog trenutka nisam rekao niti da odlazim, niti da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane, a meni još nije ponuđen nikakav ugovor. Međutim, neke druge stvari kao šef stručnog stožera više ne bih volio dopuštati jer sam možda u pojedinim trenucima izgubio svoj identitet, što nikako nisam želio. Bilo mi je izuzetno zahtjevno funkcionirati u takvim okolnostima, no stavio sam Klub na prvo mjesto i na određene stvari zažmirio što inače ne bih tolerirao. No, prvenstveno je bilo bitno sačuvati status u HNL-u i na to smo se fokusirali. U tomu smo uspjeli, no ukoliko dođe do nastavka suradnje, ne bih volio ponavljati takve stvari- izjavio je Radotić o svojoj budućnosti u Osijeku.

Osijek i Slaven Belupo sastaju se u petak u 16 sati, a prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.