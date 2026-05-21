Obavijesti

Sport

Komentari 4
STALA NA KRAJ NAGAĐANJIMA

Oglasila se predsjednica Osijeka nakon glasina o prodaji kluba. Radotić: Nisam dobio ugovor

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Oglasila se predsjednica Osijeka nakon glasina o prodaji kluba. Radotić: Nisam dobio ugovor
4
Foto: NK Osijek

NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru - stoji u priopćenju predsjednice kluba Vegh

Admiral

Nakon što su se u medijima pojavile glasine o prodaji kluba, oglasila se predsjednica kluba Osijek Alexandra Vegh koja je odbacila sve navode. U priopćenju je naglasila da pregovora nije bilo, niti da su oni trenutačno u tijeku.

Njezino priopćenje prenosimo u cijelosti:

"NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru. Klub nije vodio, niti vodi razgovore o prodaji, niti je bio u kontaktu s osobama ili subjektima koji se spominju u tim napisima.

Naš puni fokus usmjeren je isključivo na budućnost NK Osijek — završetak petogodišnje strategije razvoja Kluba, jačanje sportske i organizacijske strukture te pripremu svih ključnih projekata koji slijede. Po završetku svih procesa i finalizaciji ključnih odluka, Klub će najprije interno komunicirati sve promjene, zatim ih predstaviti svojim navijačima, a potom i službeno objaviti putem javnog priopćenja." - stoji u priopćenju na službenim stranicama kluba.

SuperSport HNL (Croatian First Football League) 2025/26, 33rd ro
Foto: Stanusic

Nogometaše Osijeka u petak očekuje posljednja utakmica HNL-a protiv Slaven Belupa. Osječani su predzadnja momčad na tablici, a 'farmaceuti' osmi. Trener Osijeka Tomislav Radotić najavio je posljednji susret sezone i naglasio kako desnom beku Franu Karačiću nisu produžili ugovor, a u Osijek je došao na posudbu iz Hajduka

Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zadnja utakmica u jednoj sezoni koja je za sve nas, nažalost, bila razočaravajuća, kao i rezultati i naše prezentacije u posljednjim utakmicama. Nadam se da ćemo u ovom završnom nastupu podići tu razinu, odigrati dobro i ostvariti priželjkivani rezultat da na pozitivan način zaključimo ovo prvenstvo. Ono što je sigurno da za nastup neće biti spremni Malenica, Čolina i Jelenić, završila je suradnja s Karačićem, a ostali će konkurirati za momčad, dakako, izuzev pojedinaca koji su već duže vrijeme izvan stroja - rekao je Radotić. 

NAJLOŠIJI PLASMAN IKAD Radotić napušta klupu Osijeka
Radotić napušta klupu Osijeka
UOČI ODLUKE O OSTANKU Radotić: Donio sam odluku o budućnosti. Vukovar? Dok oni budu igrali, čitat ću knjigu...
Radotić: Donio sam odluku o budućnosti. Vukovar? Dok oni budu igrali, čitat ću knjigu...

- Nijednog trenutka nisam rekao niti da odlazim, niti da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane, a meni još nije ponuđen nikakav ugovor. Međutim, neke druge stvari kao šef stručnog stožera više ne bih volio dopuštati jer sam možda u pojedinim trenucima izgubio svoj identitet, što nikako nisam želio. Bilo mi je izuzetno zahtjevno funkcionirati u takvim okolnostima, no stavio sam Klub na prvo mjesto i na određene stvari zažmirio što inače ne bih tolerirao. No, prvenstveno je bilo bitno sačuvati status u HNL-u i na to smo se fokusirali. U tomu smo uspjeli, no ukoliko dođe do nastavka suradnje, ne bih volio ponavljati takve stvari- izjavio je Radotić o svojoj budućnosti u Osijeku. 

Osijek i Slaven Belupo sastaju se u petak u 16 sati, a prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju
FOTO: LJUBAV CVATE

Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026