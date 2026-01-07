Olakšanje u Milanu! Jedan od najvažnijih Modrićevih suigrača pred ostankom. Novac presudio

Navijači Milana mogu odahnuti. Nakon višemjesečne neizvjesnosti, čini se da je saga oko novog ugovora za jednog od ključnih igrača, golmana Mikea Maignana, napokon blizu sretnog završetka. Vijest da je francuski reprezentativac pred potpisom ugovora do ljeta 2031. godine odjeknula je među navijačima i potvrdila koliko ovaj potez znači za budućnost "rossonera".

Najviše pažnje privukla je Maignanova buduća plaća. Prema novom ugovoru, ona bi iznosila oko 5,7 milijuna eura neto po sezoni, čime bi se njegova primanja praktički izjednačila s onima Rafaela Leaa na San Siru. Ovim ugovorom Maignan bi ušao u sam vrh najplaćenijih igrača u klubu.

Ovo je značajno povećanje u odnosu na njegov trenutni ugovor, koji mu donosi 2,8 milijuna eura godišnje. S obzirom na to da mu stari ugovor istječe u lipnju 2026., uprava Milana bila je pod pritiskom da osigura njegov ostanak i odbije interes bogatih klubova poput Chelseaja i Manchester Uniteda. Produženje suradnje smatra se zasluženim potezom s obzirom na Maignanove ključne uloge u momčadi posljednjih sezona.

Stup obrane i miljenik navijača

Dugo očekivani dogovor dolazi nakon pregovora koji su mjesecima bili u zastoju, stvarajući nervozu među navijačima. Ipak, nedavni proboj u pregovorima donio je optimizam u ključnom trenutku, usred siječanjskog prijelaznog roka. Maignanov značaj za momčad je neupitan.

Otkako je stigao iz Lillea 2021. kao zamjena za Gianluigija Donnarummu, prometnuo se u jednog od najboljih golmana svijeta. U svojoj debitantskoj sezoni bio je ključan u osvajanju naslova prvaka Italije.