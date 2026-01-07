Obavijesti

Sport

Komentari 0
VAŽNI PREGOVORI

Olakšanje u Milanu! Jedan od najvažnijih Modrićevih suigrača pred ostankom. Novac presudio

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Olakšanje u Milanu! Jedan od najvažnijih Modrićevih suigrača pred ostankom. Novac presudio
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Dugo očekivani dogovor dolazi nakon pregovora koji su mjesecima bili u zastoju, stvarajući nervozu među navijačima. Ipak, nedavni proboj u pregovorima donio je optimizam u ključnom trenutku

Navijači Milana mogu odahnuti. Nakon višemjesečne neizvjesnosti, čini se da je saga oko novog ugovora za jednog od ključnih igrača, golmana Mikea Maignana, napokon blizu sretnog završetka. Vijest da je francuski reprezentativac pred potpisom ugovora do ljeta 2031. godine odjeknula je među navijačima i potvrdila koliko ovaj potez znači za budućnost "rossonera".

Najviše pažnje privukla je Maignanova buduća plaća. Prema novom ugovoru, ona bi iznosila oko 5,7 milijuna eura neto po sezoni, čime bi se njegova primanja praktički izjednačila s onima Rafaela Leaa na San Siru. Ovim ugovorom Maignan bi ušao u sam vrh najplaćenijih igrača u klubu.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SS Lazio
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Ovo je značajno povećanje u odnosu na njegov trenutni ugovor, koji mu donosi 2,8 milijuna eura godišnje. S obzirom na to da mu stari ugovor istječe u lipnju 2026., uprava Milana bila je pod pritiskom da osigura njegov ostanak i odbije interes bogatih klubova poput Chelseaja i Manchester Uniteda. Produženje suradnje smatra se zasluženim potezom s obzirom na Maignanove ključne uloge u momčadi posljednjih sezona.

Stup obrane i miljenik navijača

Dugo očekivani dogovor dolazi nakon pregovora koji su mjesecima bili u zastoju, stvarajući nervozu među navijačima. Ipak, nedavni proboj u pregovorima donio je optimizam u ključnom trenutku, usred siječanjskog prijelaznog roka. Maignanov značaj za momčad je neupitan.

MAESTRO VUKAO KONCE Modrićeva nogometna lekcija na Sardiniji. Talijani: Profesor!
Modrićeva nogometna lekcija na Sardiniji. Talijani: Profesor!
ODUŠEVLJEN HRVATOM Srpski stoper iz Milana naklonio se Modriću: On je neobjašnjiv
Srpski stoper iz Milana naklonio se Modriću: On je neobjašnjiv

Otkako je stigao iz Lillea 2021. kao zamjena za Gianluigija Donnarummu, prometnuo se u jednog od najboljih golmana svijeta. U svojoj debitantskoj sezoni bio je ključan u osvajanju naslova prvaka Italije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
UŽIVO Transferi: Varaždin vraća kući igrača nakon pola godine
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Varaždin vraća kući igrača nakon pola godine

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026