ODUŠEVLJEN HRVATOM

Srpski stoper iz Milana naklonio se Modriću: On je neobjašnjiv

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić (40) i dalje briljira! Iako ga Real Madrid nije htio, u Milanu je postao lider momčadi. Srpski talent Pavlović oduševljen je njegovom igrom i nadom da će još dugo trajati

Luka Modrić (40) i u petom desetljeću života igra ključnu ulogu na nogometnom terenu. Hrvatski maestro nije dobio novi ugovor u Real Madridu, iako je pristao na sve uvjete, odnosno smanjenje plaće, reduciranu ulogu i minutažu, ali to nije bilo dovoljno čelnicima "kraljevskog kluba", koji su se htjeli riješiti 40-godišnjeg Hrvata kako bi stvorili mjesta za mlade veznjake.

Međutim, u mjesecima koji su slijedili Modrić je samo podsjetio na svoju vrijednost. Sasvim je jasno da Luka nije kao ostali 40-godišnjaci, pa i oni koji se još uvijek profesionalno bave nogometom. On je klasa za sebe, a to je dokazao u Milanu, gdje je postao lider i glavna karika u momčadi koja se nada osvojiti naslov nakon četiri godina.

Modrićevu vrijednost prepoznao je i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović (24), koji je za Kurir otkrio koliko poštuje "vatrenog".

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- On je zaista fenomen. Zaista je neobjašnjivo da je čovjek u tim godinama i dalje na toj nogometnoj razini i motor naše momčadi. Što bih rekao, nadam se da će potrajati još koju godinu - rekao je Pavlović uz osmijeh.

Inače, Pavlović je stigao u Milan u ljeto 2024. iz RB Salzburga za 18 milijuna eura. Razvio se u akademiji Partizana, a još je igrao za Monaco, Cercle Brugge i Basel.

