Olmo je doktor! Imao je više driblinga od cijelog Liverpoola

Nisu me omele priče o transferu, ja razmišljam samo o nogometu, rekao je Dani Olmo nakon završetka ljetnog prijelaznog roka. Mnogi su mislili da će mentalno potonuti jer je nekoliko puta rekao da želi otići iz Dinama, no jednostavno to nije on.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je svjestan da će samo još većim zalaganjem i boljim igrama privući još veći broj klubova i onda si osigurati bogati transfer u neku od liga petice. Ta odlučnost, pobjednički mentalitet i zrelost su zaista nevjerojatni kada uzmemo u obzir da mu je samo 21 godina.

Velika želja mu je bila zaigrati u Ligi prvaka, a to je napokon ostvario u utakmici protiv Atalante (4-0). I to na kakav način! Dani je odigrao zaista doktorski, poput pravog nogometnog genijalca kojem samo morate dati loptu u noge i jednostavno uživati gledajući ga. A tako je i bilo.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Igrao se nogometa protiv Talijana, radio je što god je htio. Malo lijevo, malo desno, pa tunel kroz noge, rolica. Izludio je igrače Atalante i na kraju skupio nevjerojatnih 10 driblinga iz 14 pokušaja i to protiv treće momčadi talijanske lige. Floskula kako se lijepi nekome lopta za nogu je postala već otrcana fraza, no Španjolac je to dokazao. Lopta kao da ima GPS u sebi i kao da ga prati cijelo vrijeme. Nekim igračima ne trebaju golovi i asistencije da bi bili prepoznati i ponijeti titulu igrača utakmice. Dovoljno je samo razumjeti metodiku nogometne igre i malo zaviriti u nogometne statistike koje otkrivaju kakvu magiju ovaj dečko posjeduje.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Koliko je moćan na lopti dokazuje podatak da je imao više driblinga od čak osam momčadi, a među njima je i aktualni europski prvak Liverpool čiji su svi igrači skupili samo devet driblinga. Više driblinga imao je i od kompletne momčadi Atletico Madrida (9), Tottenhama (8), Slavije Prag (7), Zenita (7), Leipziga (8), Valencije (6) i Salzburga (6).

Bio je besprijekoran i defenzivno. Dobio je 19 duela iz 27 pokušaja, oduzeo loptu četiri puta, imao je 29 dodavanja što daje 82 % točnih pasova. Uz to je pretrpio i pet prekršaja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon svih ovih podataka rekli bi da je iskusan, već profiliran igrač, da ima već nekoliko sezona u Ligi prvaka iza sebe. A zapravo mu je tek 21 godina. Kada ga gledamo, možemo zaključiti da mu je samo nebo granica i dodati ono čime smo već malo i dosadili. Ako Joao Felix vrijedi 126 milijuna eura, pa koliko tek onda vrijedi Dani Olmo?

Dinamo bi za svog dijamanta trebao dobiti minimalno 50 milijuna eura. Nogomet više nije romantičan kao prije, tržište je podivljalo i sve se pretvorilo u biznis. Ako neki klubovi prosječne igrače uspiju prodati za 40 milijuna eura, zašto to ne bi napravio i Dinamo. Niti jedan europski klub nije poslao traženu cifru na Maksimirsku 128, a nakon ove utakmice i budućih susreta u Ligi prvaka, sigurno će zažaliti.

Nama je preostalo da samo uživamo i guštamo u partijama ovog genijalca jer pitanje je vremena kada će napustiti Hrvatsku i svoj talent i znanje preseliti u nekog od europskih velikana...