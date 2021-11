Narednog tjedna Olmissum putuje u Lisabon, gdje će odigrati tri susreta Elitne runde Futsal Lige prvaka. Prvi ogled igra u četvrtak s domaćinom Sportingom, u petak je na programu susret s ruskim Ekaterinburgom, a u nedjelju s nizozemskim Hovucoboom. S obzirom na to da samo jedna momčad iz skupine ide na Final Four, jasno je da je pred Omišanima teška zadaća. Favorit skupine je Sporting, Rusi su također iznimno jaki, no Gusari u Lisabon ne putuju s bijelom zastavom.

- Ne želimo preskakati prioritete, čeka nas kup ogled s Dinamom, ali takav je raspored da moramo unaprijed pričati o Ligi prvaka. Naš klub je osnovan prije šest godina, igramo drugi put Elitnu rundu. Europu smo provukli kroz Omiš već četiri puta, sad je vrijeme da i Omiš vidi Europu i to na jednom posebnom mjestu kao što je Lisabon, metropola futsala - rekao je sportski direktor Omišana Juraj Grizelj, koji je zadovoljan organizacijom Glavne runde u Omišu.

- Slikovito rečeno, to je bio moderni sportski automobil kome smo se svi divili, ali kad smo otvorili haubu, vidjeli smo da 'pršti' ulje na sve strane. Naučili smo dosta toga lani, pogotovo kako organizirati ovako ozbiljno natjecanje, ove godine smo se snalazili u hodu i sve je bilo u najboljem redu. Pohvalio bih sve u organizaciji turnira i iskoristio priliku da naglasim kako hrvatski futsal zaslužuje puno više prostora. Nadam se da možemo sljedeće godine osvojiti prvenstvo i ponovno dovesti Ligu prvaka u naš grad. To je naš cilj, u Lisabonu ćemo svi skupa skupiti dragocjeno iskustvo, i igrači, i stožer, i mi ostali u klubu

Susretu s ozbiljnim protivnicima raduje se i trener Omišana Duje Maretić.

- Za prvi izlazak u Europu nismo mogli izabrati bolje mjesto. Čeka nas najbolja momčad u Europi Sportingu, prepun fantastičnih portugalskih reprezentativaca, aktualnih europskih i svjetskih prvaka, i sjajnih stranaca. Osjetiti njihovu dvoranu bit će fantastično. Gledao sam njihov derbi s Benficom i moram priznati da sam tražeći slabe točke upao u depresiju, oni nemaju mana. Ali iz susret s njima ćemo izaći kao jača momčad. Sinara iz Jekaterinburga ima sličan pogled na futsal kao i mi, fokusirani su na domaće igrače, imaju 4-5 reprezentativaca. Veseli me ogled s njima da vidimo gdje je naš futsal u ogledu s Rusima. Nizozemci su po prvi put u Elite rangu, puno su počeli ulagati u futsal, 70% reprezentacije im je u tom klubu, imenom nisu jaki ali zasluženo su tu u Elitnoj rundi - kaže trener Duje Maretić, koji je s obje noge čvrsto na zemlji: .

- Sanjati nam ne može zabraniti nitko ali realnost je drugo. U prvom ogledu sa Sportingom pokušati ćemo nešto napraviti, ali njihova momčad vrijedi 4 milijuna eura, to su sve igrači koje mi gledamo i divimo im se na televiziji. Pokušat ćemo napraviti nemoguće, ali naš mini cilj su tri boda, a četiri ili pet bi bili ogroman uspjeh i nagrada za rad, ne manje važno, i za koeficijent.

Maretić je istakao kako je za njegovim igračima jako naporan početak sezone.

- Od 1. listopada odigrali smo 14 utakmica i ponosan sam na igrače koliko su dobro odradili posao. Odigrali smo neke fantastične utakmice, rekao bih sve osim zadnje minute protiv Dinama, no planiramo im ovoga vikenda uzvratiti i onda idemo vidjeti kako stojimo u europskim okvirima. Svakom sportašu, pa tako i nama, najdraže je igrati protiv najvećih i najjačih, a Elitna runda nam pruža tu mogućnost.

Dokapetan Antonio Juretić kaže da nema treme uoči Lige prvaka.

- Još uvijek je nema jer nas čeka Dinamo, ali zasigurno će nam nakon toga glave i oči biti uprte u Lisabon. Velikoj većini igrača ovo su najveće utakmice u karijerama i sigurno da će biti pozitivne treme. što se tiče naših mogućnosti, ove godine izgubili smo samo tri susreta, imamo jako širok i kvalitetan kadar, konkurencija na svakoj poziciji je velika, mukotrpno radimo i to prenosimo na utakmice. Rijetko su svi neraspoloženi i to nam je najveći forte, naravno, uz dobru atmosferu.