ONI SU SADAŠNJOST BARAKUDA Sydney je ispao pun pogodak, a mnogi će i na Svjetsko dogodine

Sedmo mjesto u kontekstu hrvatskog vaterpola na bilo kojem natjecanju nije doseg koji trebamo pohvaliti, zapljeskati mu. Takve su standarde "barakude" postavile u zadnjih 30-ak godina. Medalja je jedino što javnost priznaje i ne kritizira. Međutim, sedmo mjesto na završnici Svjetskoga kupa, odnosno igru koju je Hrvatska prezentirala u tri dana u Sydneyju itekako treba pohvaliti i zapljeskati joj. Ako već to nekako nije došlo do vas, Hrvatska je "Down Under", gdje se osam reprezentacija igralo isključivo za prestiž, otišla s praktički juniorskom vrstom, čiji je izbornik Zoran Bajić, s igračima između 18 i 21 godine, s tek dvije iznimke, Tinom Brubnjakom (25) i Karlom Babićem (24). Gotovo svi ostali igrači članovi su juniorske reprezentacije do 20 godina, koju u kolovozu očekuje Europsko prvenstvo u Bugarskoj i zbog kojega je upravo Hrvatski vaterpolski savez odlučio iskoristiti Svjetski kup kao pripremnu platformu Bajićeve vrste. Pun pogodak!

Foto: HVS

Nakon poraza od Mađarske (11-16) te Španjolske (18-14), Hrvatska je za kraj australskog turnira deklasirala Gruziju (18-12). Nećemo od gruzijsko-balkanske družine raditi senzaciju, ali to je reprezentacija koja je čak i našoj najjačoj postavi ponekad znala napraviti probleme, kao, primjerice, u siječnju prošle godine upravo u kvalifikacijama Svjetskoga kupa (13-11). Ova "B" reprezentacija u zadnjoj četvrtini protiv Gruzije je vodila 17-7!

- Naš je cilj bio steći iskustvo za ono što nas očekuje na Europskom prvenstvu u Varni. Drugi cilj nam je bio da naši mladići, koji su prvi put igrali protiv zvijezda, osjete taj ambijent. Tražio sam od momaka da budu hrabri, čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji način i da iskažu svu darovitost. U tome smo u potpunosti uspjeli, pokazali smo da nam igra ima glavu i rep te bih nastup ocijenio vrlo kvalitetnim - crtu podvlači izbornik Bajić.

Foto: HVS

Novi trener Novog Beograda izborniku A reprezentacije Ivici Tucku iz prve će ruke približiti sve što je vidio, osjetio od ovih igrača. Neki već jesu dio Tuckove vrste, od Brubnjaka, jedinog koji je osjetio veliko natjecanje, do mlađih Viktora Tončinića, Mara Šušića, Vlahe Pavlića, našeg najboljeg strijelca u Sydneyju (13), Maura Ivana Čubranića - kapetana, Mislava Ćurkovića... Nema sumnje da će oni već dogodine u Budimpešti biti u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu, štoviše, nakon podbačaja ovog siječnja na Europskom prvenstvu, i Tucak je priznao da je već tad nekima od njih morao dati priliku...