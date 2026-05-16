BRAVO, CURE!

Opake Hrvatice: Luzar Smajić osvojila pojas u KSW-u, Petrović nokautirala Švicarku Misteli

Piše Mato Galić,
Zagreb: MMA borkinja Sara Luzar Smajić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Luzar Smajić pobijedila je jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi (25 minuta), bila je bolja na nogama i imala odgovor na baš svaki pokušaj Poljakinje

Hrvatska MMA borkinja Sara Luzar Smajić (31 godina, 7-3) osvojila je inauguralni pojas KSW-a u bantam kategoriji! U ludoj borbi na KSW-u 118 u poljskom Kaliszu pobijedila je domaću borkinju Wiktoriju Czyżewsku (7-2).

Luzar Smajić pobijedila je jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi (25 minuta), bila je bolja na nogama i imala odgovor na baš svaki pokušaj Poljakinje.

Luzar Smajić paralelno će graditi i u FNC-u, najvećoj regionalnoj MMA organizaciji. Nije Luzar Smajić jedina naša borkinja koja je nastupila večeras. 

Ivana Petrović (31 godina, 8-4) vratila se pobjedama na impresivan način. Na priredbi Oktagon 88 u Hannoveru, jedina Hrvatica s iskustvom borbe u UFC-u, svladala je 49-godišnju Švicarku Danielle Misteli (5-5) tehničkim nokautom već u prvoj rundi.

Baš je Smajić u svojoj zadnjoj borbi podijeljenom odlukom sudaca pod okriljem FNC-a pobijedila Petrović. Mostarka je, nezadovoljna odlukom, raskinula ugovor s FNC-om.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

