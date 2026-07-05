Oršić o anegdoti s Mourinhom: 'Odmjerio me, pa se sjetio mog hattricka protiv Tottenhama'

Dok je igrao za turski klub Trabzonspor, Mislav Oršić (33) je nakon utakmice s Fenerbahčeom naišao na Josea Mourinha, koji je tada vodio taj slavni klub.

Legendarni trener ga je odmjerio pogledom, prepoznao i zagrlio, sjetivši se hattricka koji mu je Oršić zabio u dresu Dinama u Europskoj ligi, dok je Portugalac vodio engleski Tottenham. Tada su 'plavi' slavili u Zagrebu 3-0 i izbacili višestrukog osvajača tog natjecanja.

- Odmjerio me, pa se sjetio mog hattricka. Sigurno se sjeća bolnog poraza i zapamtio je mene, to je stvarno odličan osjećaj, rijetko tko to može doživjeti - rekao je Oršić u podcastu 'Karijera u retrovizoru'.

Prisjetivši se trenutka koji rijetko tko doživi. Mourinho se sjetio pogodaka koje mu je Oršić zabio u dresu Dinama u utakmici Europske lige protiv Tottenhama nekoliko sezona ranije.

Mislav Oršić hat-trickom srušio veliki Tottenham | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Oršić trenutačno opet igra za Dinamo, došao je kao slobodan igrač iz ciparskog Pafosa.