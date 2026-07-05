Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEZABORAVAN SUSRET

Oršić o anegdoti s Mourinhom: 'Odmjerio me, pa se sjetio mog hattricka protiv Tottenhama'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Oršić o anegdoti s Mourinhom: 'Odmjerio me, pa se sjetio mog hattricka protiv Tottenhama'
Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Krilni napadač Dinama, Mislav Oršić, gostovao je u jednom podcastu i otkrio nevjerojatnu anegdotu s Joseom Mourinhom

Admiral

Dok je igrao za turski klub Trabzonspor, Mislav Oršić (33) je nakon utakmice s Fenerbahčeom naišao na Josea Mourinha, koji je tada vodio taj slavni klub.

MMAEEA ZOVU CIPRANI DOZNAJEMO Evo koliko Dinamo nudi za Livakovića, a želja je i veznjak koji je igrao na SP-u
DOZNAJEMO Evo koliko Dinamo nudi za Livakovića, a želja je i veznjak koji je igrao na SP-u

Legendarni trener ga je odmjerio pogledom, prepoznao i zagrlio, sjetivši se hattricka koji mu je Oršić zabio u dresu Dinama u Europskoj ligi, dok je Portugalac vodio engleski Tottenham. Tada su 'plavi' slavili u Zagrebu 3-0 i izbacili višestrukog osvajača tog natjecanja.

TRANSFER KARIJERE Pukštas odlazi iz Hajduka u deveterostrukog prvaka Italije?
Pukštas odlazi iz Hajduka u deveterostrukog prvaka Italije?

- Odmjerio me, pa se sjetio mog hattricka. Sigurno se sjeća bolnog poraza i zapamtio je mene, to je stvarno odličan osjećaj, rijetko tko to može doživjeti - rekao je Oršić u podcastu 'Karijera u retrovizoru'.

Prisjetivši se trenutka koji rijetko tko doživi. Mourinho se sjetio pogodaka koje mu je Oršić zabio u dresu Dinama u utakmici Europske lige protiv Tottenhama nekoliko sezona ranije.

Mislav Oršić hat-trickom srušio veliki Tottenham
Mislav Oršić hat-trickom srušio veliki Tottenham | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Oršić trenutačno opet igra za Dinamo, došao je kao slobodan igrač iz ciparskog Pafosa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju
FOTO: KARIZMATIČNI SPLIĆANIN

Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vode. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026