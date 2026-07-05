Pukštas odlazi iz Hajduka u deveterostrukog prvaka Italije?

Genoa je usmjerila pogled prema Splitu u potrazi za novim ofenzivnim veznjakom, a na popisu želja našao se Rokas Pukštas (21).

Talijanski prvoligaš već je doveo Baldanzija i Meichtryja, a kontakti s Pukštasovim zastupnicima već su uspostavljeni, prema navodima talijanskih medija.

Sportski direktor Diego Lopez osobno se uključio u pregovore, što govori o ozbiljnosti interesa.

Pukštas je prošle sezone bio jedan od najistaknutijih igrača Hajduka s devet golova i četiri asistencije u 31 nastupu, a za njega se ranije zanimala i Parma, no tada dogovor nije postignut.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Zanimljiva je i njegova osobna priča, rođen je u Oklahomi u obitelji litavskih korijena, otac mu je olimpijski maratonac koji je nastupao za Litvu u Ateni 2004., a sam je prošao omladinsku školu Barcelone u SAD-u i nastupao za američku U-23 reprezentaciju.

Transfer u Genou bio bi mu prvi nastup u nekoj od pet najjačih europskih liga.