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Pukštas odlazi iz Hajduka u deveterostrukog prvaka Italije?

Piše Bruno Lukas,
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Pukštas odlazi iz Hajduka u deveterostrukog prvaka Italije?
Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Talijanski prvoligaš Genoa uspostavio je kontakte za transfer Rokasa Pukštasa iz Hajduka, a sportski direktor Diego Lopez već se sastao s igračevim zastupnicima

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Genoa je usmjerila pogled prema Splitu u potrazi za novim ofenzivnim veznjakom, a na popisu želja našao se Rokas Pukštas (21).

Talijanski prvoligaš već je doveo Baldanzija i Meichtryja, a kontakti s Pukštasovim zastupnicima već su uspostavljeni, prema navodima talijanskih medija.

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Sportski direktor Diego Lopez osobno se uključio u pregovore, što govori o ozbiljnosti interesa.

Pukštas je prošle sezone bio jedan od najistaknutijih igrača Hajduka s devet golova i četiri asistencije u 31 nastupu, a za njega se ranije zanimala i Parma, no tada dogovor nije postignut.

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Zanimljiva je i njegova osobna priča, rođen je u Oklahomi u obitelji litavskih korijena, otac mu je olimpijski maratonac koji je nastupao za Litvu u Ateni 2004., a sam je prošao omladinsku školu Barcelone u SAD-u i nastupao za američku U-23 reprezentaciju.

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Transfer u Genou bio bi mu prvi nastup u nekoj od pet najjačih europskih liga.

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