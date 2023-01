Osijek remizirao s Koperom pa izgubio od Honveda, stigle ponude za Lončara, Ivušića...

Nogometaši Osijeka na pripremama su u Umagu imali dvije provjere. Trener Rene Poms (47) složio je dvije podjednako jake momčadi. Od 11 sati jedna je momčad igrala sa slovenskim prvoligašem Koperom, a druga od 13 sati s mađarskim prvoligašem Honvedom.

Susret s Koperom završio je 4-4. Strijelci za Osijek bili su Josip Špoljarić (4', 9', 23') i Crnogorac Ognjen Bakić (76'), dok su za Slovence poentirali Ochieng (52'), Stanojević (54'), Nkada (61') i Vancaš (72').

Honved, predvođen hrvatskim strategom Deanom Klafurićem, pobijedio je "bijelo-plave" 2-1. Autogol u 24. postigao je Mihael Žaper, izjednačio je Kristijan Lovrić (69'), a konačan rezultat postavio je Lukić (81').

Treneru Pomsu najvažnije je da se utakmicama vratio spomenuti Lovrić. Mjesecima je imao problem s pubičnom kosti, ali sad je to iza njega.

Sportski direktor Ivica Kulešević poručuje da ima upita za igrače. Za stopera Adriana Leona Barišića (21) stigla je ponuda iz MLS-a, ali je u dogovoru s igračem odbijena.

Na izlaznim je vratima branič Danijel Lončar (25). Za njega je stigla ponuda koja zadovoljava klub. Tražen je i golman Ivica Ivušić (27). Prvu ponudu neimenovanog kluba Osijek je odbio, ali su pregovori nastavljeni.

Trener Poms ugovor s Osijekom ima do ljeta, a novi bi trebao potpisati po povratku s priprema. Mađarski veznjak Laszlo Kleinheisler (28) još se nije priključio pripremama, ima problema s crijevnom virozom. On ugovor ima do ljeta, ne želi potpisati novi i mogao bi otići ove zime.

