Obavijesti

Sport

Komentari 6
RASPAD SUSTAVA...

Osijek tone sve dublje. Mađare više nije briga za klub, je li sada i druga liga postala realnost?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Osijek tone sve dublje. Mađare više nije briga za klub, je li sada i druga liga postala realnost?
3
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Željko Sopić je i poslije poraza od Istre bio prilično otvoren, vrlo izravan. I čini se kako je, za razliku od klupskih čelnika, svjestan problema u Osijeku. Logično, iskusni trener već je prošao borbu za ostanak u ligi...

Osijek je svakim danom u sve većim problemima. Nogometaši Željka Sopića u nedjelju su "popili" prvu "petardu" ove sezone, Istra se bez većih problema prošetala prekrasnom Opus Arenom. I slavila s uvjerljivih 5-1. Osječani već devet prvenstvenih utakmica ne znaju za pobjedu, u dosadašnjih 16 kola svladali su tek Vukovar (4-0) i Goricu (1-0), na svom kontu imaju skromnih 12 bodova.

Pokretanje videa...

Osječani slave polufinale Kupa 02:29
Osječani slave polufinale Kupa | Video: NK Osijek

Vjerovali ili ne, Osijek ove sezone u 17 nastupa (računajući i Kup) ima devet poraza, šest remija i tek dvije pobjede. Skandal, sramota, kako god hoćete.I doista, sve smo više dojma kako čelnim ljudima kluba nije ni stalo do Osijeka. Željko Sopić nije uspio donijeti pozitivan šok, ali je, za razliku od vrhuške kluba, svjestan situacije u kojoj se nalazi slavonski prvoligaš. Ne gura glavu u pijesak, ne pravi se slijep nego javno i otvoreno govori o onome što ga muči. Kao što je mučilo Nenada Bjelicu, kao što je mučilo Zorana Zekića.

NASTAVLJA SE AGONIJA Sopić: Bilo bi dobro da ovi u HNS-u promijene to pravilo. Neke kulturne zemlje to imaju
Sopić: Bilo bi dobro da ovi u HNS-u promijene to pravilo. Neke kulturne zemlje to imaju

Predsjednik uprave kluba, Ferenc Sakalj, na Opus Arenu stiže samo po kazni, na utakmicama su tek članovi uprave Valentina Koprivnjak i Vladimir Čohar. Iako, možda bolje i da ih nema. Pa da ne gledaju što rade od jednog od najvećih hrvatskih klubova. Na Opus Areni su ove sezone sanjali Europu, možda i borbu za neki trofej (prije svega Kup), a onda ih je već do zimske stanke udarila realnost - grčevita borba za ostanak. Samo je pitanje jesu li i oni toga doista svjesni. I je li ih uopće briga. Ne bismo se kladili.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek i dalje ima podršku navijača, gotovo 3000 gledatelja stiglo je po velikoj hladnoći na - Istru. I čudesnog Smaila Prevljaka. Nažalost, tu su doživjeli još jedan šok, nevjerojatno izdanje svojih ljubimaca. Za koje je isto pitanje, vrijede li uopće više od samog dna ljestvice. Ako ćemo im suditi prema posljednjim izdanjima, možda je i druga liga njihova realnost. Sve je moguće.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čak su se i oni najvatreniji, najborbeniji, predali protiv Istre. Dok su igrači Željka Sopića "spustili gaće" još prije prvog sudačkog zvižduka, Kohorta ih je bodrila i kod 0-2 ili 0-3. Ali onda je i njima prekipjelo. S pravom. Dio navijača već je početkom drugog dijela napustio stadion, oni hrabriji ostali su od kraja, ali su počeli "sprdati" se sa svojim igračima, pljeskati svakom dobrom potezu Puljana, čak i slaviti njihove golove.

TEŽAK PORAZ Sopić nakon poraza: Debakl! Ispričavam se svim navijačima, manjka nam ratnika na terenu
Sopić nakon poraza: Debakl! Ispričavam se svim navijačima, manjka nam ratnika na terenu

Osječani su sad, čini se, prepušteni sami sebi. Mađarske vlasnike (više) ne zanima Osijek, a domaći ljudi (Čohar i Koprivnjak) jednostavno ne znaju "gdje gone". I zbog čega su uopće u klubu. Osijek svakako vrijedi više, mnogo više. Ali oni toga, nažalost, još nisu svjesni. A trebali bi biti...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025