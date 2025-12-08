Osijek tone sve dublje. Mađare više nije briga za klub, je li sada i druga liga postala realnost?

Osijek je svakim danom u sve većim problemima. Nogometaši Željka Sopića u nedjelju su "popili" prvu "petardu" ove sezone, Istra se bez većih problema prošetala prekrasnom Opus Arenom. I slavila s uvjerljivih 5-1. Osječani već devet prvenstvenih utakmica ne znaju za pobjedu, u dosadašnjih 16 kola svladali su tek Vukovar (4-0) i Goricu (1-0), na svom kontu imaju skromnih 12 bodova.

Pokretanje videa... 02:29 Osječani slave polufinale Kupa | Video: NK Osijek

Vjerovali ili ne, Osijek ove sezone u 17 nastupa (računajući i Kup) ima devet poraza, šest remija i tek dvije pobjede. Skandal, sramota, kako god hoćete.I doista, sve smo više dojma kako čelnim ljudima kluba nije ni stalo do Osijeka. Željko Sopić nije uspio donijeti pozitivan šok, ali je, za razliku od vrhuške kluba, svjestan situacije u kojoj se nalazi slavonski prvoligaš. Ne gura glavu u pijesak, ne pravi se slijep nego javno i otvoreno govori o onome što ga muči. Kao što je mučilo Nenada Bjelicu, kao što je mučilo Zorana Zekića.

Predsjednik uprave kluba, Ferenc Sakalj, na Opus Arenu stiže samo po kazni, na utakmicama su tek članovi uprave Valentina Koprivnjak i Vladimir Čohar. Iako, možda bolje i da ih nema. Pa da ne gledaju što rade od jednog od najvećih hrvatskih klubova. Na Opus Areni su ove sezone sanjali Europu, možda i borbu za neki trofej (prije svega Kup), a onda ih je već do zimske stanke udarila realnost - grčevita borba za ostanak. Samo je pitanje jesu li i oni toga doista svjesni. I je li ih uopće briga. Ne bismo se kladili.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek i dalje ima podršku navijača, gotovo 3000 gledatelja stiglo je po velikoj hladnoći na - Istru. I čudesnog Smaila Prevljaka. Nažalost, tu su doživjeli još jedan šok, nevjerojatno izdanje svojih ljubimaca. Za koje je isto pitanje, vrijede li uopće više od samog dna ljestvice. Ako ćemo im suditi prema posljednjim izdanjima, možda je i druga liga njihova realnost. Sve je moguće.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čak su se i oni najvatreniji, najborbeniji, predali protiv Istre. Dok su igrači Željka Sopića "spustili gaće" još prije prvog sudačkog zvižduka, Kohorta ih je bodrila i kod 0-2 ili 0-3. Ali onda je i njima prekipjelo. S pravom. Dio navijača već je početkom drugog dijela napustio stadion, oni hrabriji ostali su od kraja, ali su počeli "sprdati" se sa svojim igračima, pljeskati svakom dobrom potezu Puljana, čak i slaviti njihove golove.

Osječani su sad, čini se, prepušteni sami sebi. Mađarske vlasnike (više) ne zanima Osijek, a domaći ljudi (Čohar i Koprivnjak) jednostavno ne znaju "gdje gone". I zbog čega su uopće u klubu. Osijek svakako vrijedi više, mnogo više. Ali oni toga, nažalost, još nisu svjesni. A trebali bi biti...