Obavijesti

Sport

Komentari 10
PORUKA NA ZIDU

Osvanuo grafit upućen Zlatku Daliću u Zagrebu: 'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Osvanuo grafit upućen Zlatku Daliću u Zagrebu: 'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više'
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon što je Zlatko Dalić izostavio Luku Sučića s popisa reprezentacije za rujanski ciklus kvalifikacija, za što je navodni razlog njegov odlazak na sestrinu svadbu, navijači pokazuju nezadovoljstvo tom odlukom

Cinična poruka upućena Zlatku Daliću osvanula je u jednom pothodniku u Zagrebu. Povod je, nagađa se, to što Dalić nije pozvao Luku Sučića za rujanski ciklus kvalifikacija nakon što je mladi hrvatski reprezentativac propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke u lipnju jer je otišao na vjenčanje svoje sestre. Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 5-1, ali izborniku Hrvatske nije se svidio potez mladog Sučića.

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako piše SportKlub, u jednom od mnogobrojnih zagrebačkoj pothodnika osvanuo je grafit na kojem piše:

"Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više!!!"

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Dalićeva odluka da ne zove Sučića u reprezentaciju jer je otišao sestri na svadbu podijelila je hrvatsku nogometnu javnost. Mnogi navijači zamjeraju Daliću što je to učinio, a i u anketi 24sata većina vas je rekla kako je izbornik reprezentacije krivo postupio. Od skoro 10.000 glasova, čak 79 posto vas ne slaže se s Dalićevom odlukom.

PROROK DESNICE Klauški o Zlatku Daliću: Trener je postao vjerski mistik i huškač
Klauški o Zlatku Daliću: Trener je postao vjerski mistik i huškač
ČUVANJE KULTA REPREZENTACIJE Dalić je pokazao Sučiću 'žuti karton', ali njegova budućnost u reprezentaciji uopće nije upitna!
Dalić je pokazao Sučiću 'žuti karton', ali njegova budućnost u reprezentaciji uopće nije upitna!

Podsjetimo, Hrvatska u rujnu igra protiv Farskih Otoka u gostima 5. rujna (petak) u 20.45 te protiv Crne Gore na Maksimiru 8. rujna (ponedjeljak), također u 20.45. Hrvatska je u ciklus kvalifikacija ušla nešto kasnije zbog Lige nacije te je odigrala dvije utakmice. Prvo je razbijen Gibraltar sa 7-0, a onda i Češka s 5-1. Na tablici je Hrvatska druga sa šest bodova, ali uz dvije utakmice manje od vodeće Češke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Milan krenuo po napadača Bayera, švicarski stoper blizu turske lige
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Milan krenuo po napadača Bayera, švicarski stoper blizu turske lige

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 50 godina. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025