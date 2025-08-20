Osvanuo grafit upućen Zlatku Daliću u Zagrebu: 'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više'

Cinična poruka upućena Zlatku Daliću osvanula je u jednom pothodniku u Zagrebu. Povod je, nagađa se, to što Dalić nije pozvao Luku Sučića za rujanski ciklus kvalifikacija nakon što je mladi hrvatski reprezentativac propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke u lipnju jer je otišao na vjenčanje svoje sestre. Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 5-1, ali izborniku Hrvatske nije se svidio potez mladog Sučića.

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako piše SportKlub, u jednom od mnogobrojnih zagrebačkoj pothodnika osvanuo je grafit na kojem piše:

"Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više!!!"

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Dalićeva odluka da ne zove Sučića u reprezentaciju jer je otišao sestri na svadbu podijelila je hrvatsku nogometnu javnost. Mnogi navijači zamjeraju Daliću što je to učinio, a i u anketi 24sata većina vas je rekla kako je izbornik reprezentacije krivo postupio. Od skoro 10.000 glasova, čak 79 posto vas ne slaže se s Dalićevom odlukom.

Podsjetimo, Hrvatska u rujnu igra protiv Farskih Otoka u gostima 5. rujna (petak) u 20.45 te protiv Crne Gore na Maksimiru 8. rujna (ponedjeljak), također u 20.45. Hrvatska je u ciklus kvalifikacija ušla nešto kasnije zbog Lige nacije te je odigrala dvije utakmice. Prvo je razbijen Gibraltar sa 7-0, a onda i Češka s 5-1. Na tablici je Hrvatska druga sa šest bodova, ali uz dvije utakmice manje od vodeće Češke.