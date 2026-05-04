Otac hrvatske nade za 24sata: Moj Ivan će već s 12 godina biti i trener, a želimo ispisati povijest

Ivan Janičijević (12) velika je nada hrvatskoga kartinga. Mladi Samoborac diljem svijeta niže rezultate vrijedne svake pažnje. Krajem travnja na Slovakia Ringu pokraj Bratislave odnio je pobjedu u klasi Rotax MiniMax, u konkurenciji 16 vozača. Vikend prije slavio je na jednoj od tri utrke u njemačkom Wackersdorfu, uhvatio drugo mjesto na Sportsil Cupu.

Pokretanje videa... 01:05 Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

- Mene najviše fascinira Ivanova razina strasti i entuzijazma prema ovom sportu. Jasno, svakom djetetu u ovom sportu nekakav je san doći do Formule 1, ali naša priča je mnogo šira. Mi želimo da on što prije postane samoodrživ vozač. Ako mu je to poziv, neka si osigura životni put, znam da može mnogo toga napraviti u ovoj branši - kaže nam Goran Janičijević, Ivanov otac.

Ali kako jedan 12-godišnjak može postati samoodrživ vozač, zarađivati dovoljno za troškove u ovom sportu?

- Ivan će već na ljeto ući u program 'coachinga', postati najmlađi trener u svijetu u ovom sportu. Danas se u karting ulazi već sa šest godina, a Ivan je na visokoj razini edukativnog pristupa da već može učiti i trenirati te mlade vozače. Govori jezikom djece, ima autoritet i ugled, a za razliku od starijih trenera, može ući u kart i s nekim se klincem voziti po stazi.

Foto: privatna arhiva

Troškovi u kartingu posebna su priča.

- To je neodrživo za normalnu obitelj, ne mogu ja zaraditi koliko on potroši u jednoj utrci. Imamo podršku Grada i saveza, ali nije to financijska pomoć, treba nam iskorak. Nama je cilj da za koju godinu uđe u Formulu 4 i ondje se dokaže svojim vozačkim sposobnostima. A kad ste na toj razini, tu opstaju samo oni najbolji, Ivan to može biti.

Sezonski pobjednik Sportstil Cupa osvaja ulaznicu za najvažniju karting utrku godine - Rotax Grand Finals, Svjetsko prvenstvo koje će biti u Portugalu.

- Ivan je vodeći u Sportstil Cupu, kontrolira situaciju. A plasman na Grand Finals može osigurati i preko natjecanja Euro Trophy. Ivanov je cilj već ove sezone postati najbolji vozač svijeta u dvotaktnim i četverotaktnim kartinzima, to još nije pošlo za rukom nikome u povijesti ovog sporta.

Foto: privatna arhiva

Ivanov prijatelj je i Robin Raikkonen, sin zadnjeg Ferrarijevog svjetskog prvaka u Formuli 1 - Kimija Raikkonena.

- Oni su frendovi, druže se. Često na utrkama susrećemo i Miku Hakkinena, teško se financijski uspoređivati s takvim klasama, ipak su to top igrači, ha, ha.

Za razliku od vozača iz bogatijih zemalja, Ivanov tim je mnogo manji...

- Ivan uz sebe ima dedeiciranog mehaničara i trenera koji s njim radi na voačkim vještinama, mentalnoj i fitness pripremi. Uz mehaničara na putovanja odlazi i njegova supruga, tako da i mi u obitelji možemo biti mirni, koncentrirati se na posao i zarađivati za Ivanove utrke. S trenerom prije sezone napravimo kalendar, nekad je s nama na treninzima i utrkama, a nekad svoje treninge s Ivanom odrađuje preko videopoziva. Samo se tako može uspjeti, samo tako doći do najviših ciljeva. Novac ovdje igra preveliku ulogu, mi se borimo protiv svih izazova. I ako želimo uspjeti, moramo biti bolji i kvalitetniji od drugih - završio je Goran Janičijević. 