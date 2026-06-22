OTKRIVAMO Dalić se vraća na 'tvorničke postavke': Evo tko kreće uz Šutala, Luku i u napadu

Hrvatska je spremna za Panamu. Zlatko Dalić u velikoj tajnosti drži početni sastav za drugu utakmicu Svjetskog prvenstva u SAD-u u srijedu ujutro po hrvatskom vremenu (01:00), a čini se kako stručni stožer "vatrenih" i dalje dvoji oko nekih pozicija. Na prvu, rekli bismo da je obrana "beton" i da je ondje sve jasno, ali postoje određene nedoumice oko veznog reda i ofenzivnog dijela momčadi. Do sutra...

Dalić je već danima potpuno jasan: Hrvatska se vraća četvorici igrača u zadnjoj liniji. I tu se sprema jedna promjena - mladi Luka Vušković ide na klupu, a u početni sastav ulazi Duje Ćaleta-Car. Stasiti stoper odradio je dojmljive kvalifikacije, izbornik mu je davao puno povjerenje, a on mu je uglavnom vraćao dobrim partijama.

Šutalo i Ćaleta-Car upravo su u formaciji s četiri igrača u zadnjoj liniji iznijeli najveći dio kvalifikacija na stoperskim pozicijama; taj je tandem odradio četiri od osam utakmica. Zajedno su odradili i 180 minuta u dvije najzahtjevnije kvalifikacijske utakmice protiv Češke, dokazavši da su spremni i za višu razinu.

Josip Stanišić će se očekivano "spustiti" na desni bok, a Joško Gvardiol protiv Paname bi trebao biti naša prijetnja po lijevoj strani. Dalić je uvjeren da braniču Manchester Cityja više odgovara kada u sustavu s četvoricom u zadnjoj liniji igra na bočnoj poziciji - ondje Gvardiol može biti okomit i vrlo opasan. A to će nam trebati u noći s utorka na srijedu.

SP 2026 Alexandria: Tening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Luka Modrić protiv Paname upisuje 200. utakmicu za reprezentaciju, a uz njega bi se u sredini terena trebao naći Petar Sučić. Hrvatski maratonac, koji je i protiv Engleske istrčao 12,3 kilometra, donosi "vatrenima" žestinu i agresiju. Dalić se uzda u njegovu lucidnost, ali i nevjerojatne trkačke kapacitete. Sučić bi trebao biti "zicer".

Martin Baturina zaigrat će na omiljenoj "desetki" i ponovno će dobiti potpunu slobodu, takva mu uloga najviše odgovara. Tako će moći sudjelovati u kreaciji i kontroli posjeda lopte, a u stožeru su uvjereni da će cijelo vrijeme biti opasan i po gol Paname. Od Baturine se očekuju golovi i asistencije; Mundijal je otvorio sjajnim pogotkom protiv Engleske.

Ivan Perišić ponovno će biti "opća opasnost" po lijevom krilu, dok postoji dilema koga će Dalić koristiti na desnom krilu. Još u Zagrebu izbornik je govorio kako protiv Paname i Gane želi klasičnog napadača, snažnog centarfora (Budimir), ali i dodatnog napadača koji djeluje iz drugog plana, tu se Kramarić oduvijek najbolje snalazi.

SP 2026 Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prilično je izvjesno da se za napadačke pozicije u vrhu napada bore Petar Musa i Ante Budimir. Danas Budimir ima prednost za "pola koplja", Musa je oduševio partijom protiv Engleske i dokazao da se s pravom nalazi na popisu 26 najboljih hrvatskih nogometaša. Ipak, Budimir donosi skok i fizičku prisutnost u napadačkom dijelu igre. I on bi trebao biti taj. Ali sve je i dalje na izborniku...

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, P. Sučić - Kramarić, Baturina, Perišić - Budimir.