Otvoren je natječaj za Maksimir. Evo koliko bi sve moglo koštati

Piše Jakov Drobnjak,
Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu

Prva komponenta se odnosi na izradu idejnog rješenja za novi stadion kapaciteta oko 35.000 gledatelja, uz prateće sadržaje poput garaže s 800 parkirnih mjesta i tri trening terena. Druga na prostor zapadno od Svetica

U petak je, nakon višemjesečnih priprema, objavljen međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion u Maksimiru te Sportsko-rekreacijski centar Svetice, čime započinje važna faza u realizaciji ovih dugo očekivanih sportskih projekata.

Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb su u veljači 2024. godine, zajedno sa Zagrebačkom nadbiskupijom, potpisali sporazume kojima je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor vezan uz zemljište stadiona Maksimir i cijeli SRC Svetice. Potom su u veljači 2025. sklopili novi sporazum o financiranju izgradnje stadiona, prema kojem će se troškovi pokrivati iz državnog i gradskog proračuna u omjeru 50:50. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost, uključujući uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garažu, doseže 205 milijuna eura bez PDV-a.

Fotografije iz zraka stadiona Maksimir i SRC-a Svetice

Objavom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i europskom oglasniku TED danas je napravljen značajan iskorak prema realizaciji projekta. Natječaj su pripremili Grad Zagreb i Vlada RH u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ). Natječaj ima dvije glavne komponente. Prva se odnosi na izradu idejnog rješenja za novi stadion kapaciteta oko 35.000 gledatelja, uz prateće sadržaje poput garaže s 800 parkirnih mjesta i tri trening terena, od kojih će jedan imati tribinu za 1.500 gledatelja.

Druga komponenta obuhvaća izradu anketnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za prostor zapadno od bazena Svetice, za potrebe Grada Zagreba. Tim rješenjem predviđa se smještaj atletskog stadiona kapaciteta oko 2.000 mjesta, rukometne dvorane s približno 5.000 mjesta, multifunkcionalne dvorane za košarku i futsal s oko 3.000 mjesta, kao i dodatnih rekreacijskih sadržaja i vanjskog vježbališta za građane.

S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Očekuje se velik interes i velik broj prijava iz cijelog svijeta, a radovi se mogu predati u roku od 95 dana, koliko natječaj ostaje otvoren. Nakon isteka tog roka, ocjenjivački sud sastavljen od domaćih i stranih arhitekata, stručnjaka te predstavnika Vlade RH i Grada Zagreba donijet će odluku o najboljim rješenjima. 

Nakon odluke ocjenjivačkog suda krenut će ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova. Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje 2027. godine. Cijeli postupak međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice - stadion Maksimir provodi Društvo arhitekata Zagreba (DAZ).

