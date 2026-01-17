Ovakav ždrijeb možda se neće ponoviti, ali medalja s Eura bila bi veći pothvat od srebra sa SP

Lijepo je bilo prošlog siječnja. Nije baš da su mnogi očekivali da će tako završiti, ali iskoristili smo domaći teren, atmosferu, ždrijeb i postali viceprvaci svijeta. Šteta samo da nam u tom zanosu i ovi Danci nisu stigli u Arenu, ali ne može sve uvijek prema željama. Pet godina čekali smo na medalju, na svjetsku čak 12. Proslava na Jelačićevu trgu najbolje je rekla koliko nam je značila.

Odmah smo okrenuli novi list. Oprostili su se Domagoj Duvnjak i Igor Karačić, uz njih i Ivan Pešić. Nakon 20 godina s Duvnjakom, u eri bez njega ne može biti isto, barem dok se ne priviknemo na neka nova pravila. Kapetan će doći na prvu utakmicu, i njegova pojava na tribinama značit će puno ovoj momčadi.

Na prethodna dva europska prvenstva nismo se proslavili. U Njemačkoj smo prije dvije godine bili 11., u Mađarskoj prije toga osmi. Od srebra 2020. godine u Stockholmu danas u Malmöu imamo samo tri igrača, Mamića, Cindrića i Davida Mandića. To je praktički cijela smjena generacija u samo nekoliko godina.

Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Dagur Sigurdsson osvojio nas je prije godinu dana, ali znate već kakav to vijek trajanja ima kod nas. Srebro će rijetkima ostati na prvome mjestu ako ovog siječnja ne ispadne dobro. Svjetsko srebro razlog je za optimizam, ali nakon dvije pripremne utakmice s Nijemcima nije baš opsega kakvog je bio dotad.

Ostali smo na samo jednoj ozljedi i većem problemu, na čemu bi mnoge reprezentacije zavidjele. U Šipićeve cipele morat će netko drugi, valjda ćemo naći rješenje. I na ždrijebu bi nam mnogi pozavidjeli, ispao je baš onakav kakav smo sami slagali na SP-u, čak i bolje s obzirom na stanje kod protivnika, s tom razlikom da će Egipat ovaj puta biti domaćin Švedska. Iako, Nizozemce nismo pobijedili u zadnje tri utakmice, stoga...

Foto: Anze Malovrh / kolektiff

U drugom krugu naša se skupina križa sa skupinom D (Slovenija, Farski Otoci, Crna Gora, Švicarska), odnosno F (Island, Italija, Poljska, Mađarska). Slovenci su bez pola reprezentacije i ne bismo se okladili da će proći skupinu, štoviše, Švicarci i Farski Otoci izgledaju kao bolja opcija za one koji vole nešto rizika. Mađari dolaze bez Banhidija, Miklera, Lekaija... Island djeluje kao najozbiljniji protivnik i moguća ulaznica za polufinale, a znamo dobro kako smo ih ugasili u Areni. No, sad smo na tuđem terenu, uz upitnike koje je pokazala Njemačka i koje ćemo morati rješavati u hodu. Na putu nemamo ni Dansku, Njemačku, Francusku, Španjolsku, Norvešku... To bi valjalo iskoristiti.

Ivan Martinović novi je kapetan. Kvaliteta i moć su neupitni, ali traka sa sobom nosi i lidersku obavezu. Napad će nam izgledati onoliko dobro koliko bude i on, to je jednostavno tako jer takvu lakoću nema nitko drugi. Luka Cindrić sad je prvi i glavni na sredini, bez Duvnjaka i Karačića, reklo bi se "sad il' nikad", Luka.