VIDEO Bizarne scene u Danskoj! Srbija zabila gol, arenom orila cajka 'Samo pijan mogu...'

Dvoranom u Herningu, u Danskoj, počela se oriti cajka Bane Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim" kada je Srbija zabila gol
Nije neuobičajeno da neka reprezentacija, iako ne igra kod kuće, dostavi popis pjesama koje želi da se puštaju kada zabije pogodak. Slično je bilo i 2020. na Euru u Stockholmu, kada su se dvoranom orile hrvatske pjesme svaki put kada bi Duvnjak i suigrači postigli gol. Uglavnom su to bile navijačke ili domoljubne pjesme, no ono što se dogodilo prvog dana Europskog prvenstva u Danskoj, malo je reći, šokiralo je sve.
U Herningu, na utakmici između Španjolske i Srbije, u 20. minuti igrač Srbije zabio je sedmerac za -2 rukometnih „Orlova“ (11-9), a organizatori su preko razglasa pustili cajku Bane Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim".
Situacija je bila poprilično bizarna, a jednako toliko bizaran bio je i izbor pjesme. Za pretpostaviti je da Španjolci nisu znali o čemu se u pjesmi radi, ali sam melos poprilično toga otkriva…
