Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEVJEROJATNO

VIDEO Bizarne scene u Danskoj! Srbija zabila gol, arenom orila cajka 'Samo pijan mogu...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bizarne scene u Danskoj! Srbija zabila gol, arenom orila cajka 'Samo pijan mogu...'
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Dvoranom u Herningu, u Danskoj, počela se oriti cajka Bane Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim" kada je Srbija zabila gol

Admiral

Nije neuobičajeno da neka reprezentacija, iako ne igra kod kuće, dostavi popis pjesama koje želi da se puštaju kada zabije pogodak. Slično je bilo i 2020. na Euru u Stockholmu, kada su se dvoranom orile hrvatske pjesme svaki put kada bi Duvnjak i suigrači postigli gol. Uglavnom su to bile navijačke ili domoljubne pjesme, no ono što se dogodilo prvog dana Europskog prvenstva u Danskoj, malo je reći, šokiralo je sve.

U Herningu, na utakmici između Španjolske i Srbije, u 20. minuti igrač Srbije zabio je sedmerac za -2 rukometnih „Orlova“ (11-9), a organizatori su preko razglasa pustili cajku Bane Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim".

Video pogledajte OVDJE.

Situacija je bila poprilično bizarna, a jednako toliko bizaran bio je i izbor pjesme. Za pretpostaviti je da Španjolci nisu znali o čemu se u pjesmi radi, ali sam melos poprilično toga otkriva…

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića, ipak ide u Bundesligu? Inter iz Milana želi Jakirovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića, ipak ide u Bundesligu? Inter iz Milana želi Jakirovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026