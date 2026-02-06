Ovako su se Clippersi oprostili od Zupca nakon sedam godina

Nakon sedam godina u dresu Los Angeles Clippersa, hrvatski košarkaš Ivica Zubac (28) napušta klub. Vijest o njegovom iznenađujućoj razmjeni u Indiana Pacerse odjeknula je NBA ligom, a bivši klub oprostio se od njega emotivnom video objavom na društvenim mrežama.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

LA Clippersi, koji se nalaze usred transformacijske sezone, objavili su video kompilaciju najboljih trenutaka Ivice Zupca u njihovom dresu. Video prikazuje njegove sjajne poteze na terenu, od zakucavanja i blokada do važnih koševa, ali i trenutke izvan terena koji su ga učinili miljenikom navijača.

Uz objavu stoji i snažna poruka: "Uvijek će postojati velika ljubav u Clippersima za velikog Zu-a". Snimka završava jednostavnom, ali moćnom porukom "Hvala ti, Zu".

Ovaj oproštaj dolazi samo dan nakon što je klub službeno potvrdio jedan od najneočekivanijih poteza prijelaznog roka. Zubac je, zajedno s Kobeom Brownom, poslan u Indiana Pacerse u zamjenu za Bennedicta Mathurina, Isaiah Jacksona i tri buduća izbora na draftu.

Clippersi rade promjenu

Ovaj potez dio je veće rekonstrukcije momčadi koja se bori s lošim rezultatima (trenutni omjer 23-27) i pokušava pomladiti ekipu koja je na početku sezone slovila za najstariju u povijesti NBA lige. Odlazak dugogodišnjeg startnog centra označava kraj jedne ere za franšizu iz Los Angelesa.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Odlazak Zupca teško je pao navijačima, što se najbolje vidi u komentarima ispod objave na Instagramu LA Clippersa. Mnogi su izrazili tugu i šok, ostavljajući emotikone slomljenih srca i suza. Jedan od najupečatljivijih komentara sažima osjećaje mnogih: "Nedostajat ćeš mi, trebao si se umiroviti ovdje. Uvijek ćeš biti Clipper. Jednostavno ne razumijem ovaj potez". Drugi su mu poželjeli sreću u nastavku karijere porukama poput: "Sretno, Veliki ZU".

Reakcije jasno pokazuju koliko je dubok trag Zubac ostavio u klubu i među njegovim pristašama. U vrijeme dok se momčad priprema za domaćinstvo NBA All-Star utakmice u svojoj novoj Intuit Dome dvorani i bori za mjesto u doigravanju, odlazak ključnog igrača poput Zupca predstavlja veliki rizik i početak novog poglavlja.