Što je NBA penzija? Evo koliko će Šarić doživotno zarađivati

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31) početkom veljače 2026. godine ponovno je promijenio klub. Nakon niza razmjena koje su uključivale nekoliko momčadi, 31-godišnji Šibenčanin skrasio se u Detroit Pistonsima. Njegova uloga na parketu već je neko vrijeme marginalna, s minutažom koja se često mjeri u sekundama ili je uopće nema.

Mnogi se stoga pitaju zašto ustraje na ostanku u najjačoj ligi svijeta umjesto povratka u Europu, gdje bi zasigurno imao jednu od vodećih uloga. Odgovor nije samo u trenutnom ugovoru vrijednom 5,4 milijuna dolara, već u dugoročnoj financijskoj sigurnosti koja se mjeri u milijunima.

NBA mirovinski plan: Više od obične plaće

Ono što NBA ligu izdvaja od mnogih drugih profesionalnih sportskih organizacija jest iznimno izdašan mirovinski plan, koji se smatra jednim od najboljih na svijetu.

Uspostavljen još 1965. godine, ovaj sustav osigurava financijsku stabilnost igračima dugo nakon što završe karijeru. Da bi uopće stekao pravo na mirovinu, igrač mora u ligi provesti najmanje tri sezone.

Foto: Sergio Estrada/REUTERS

Godina staža priznaje se ako je igrač bio na aktivnoj ili neaktivnoj listi momčadi barem jedan dan tijekom regularne sezone. Iznos mirovine ne ovisi o visini plaće, već isključivo o broju godina provedenih u ligi. Igrači s minimalne tri godine staža mogu računati na oko 60.000 dolara godišnje ako isplatu počnu primati s 62 godine. No, prava premija dolazi nakon desete sezone.

Deseta sezona kao ključ svega

Upravo je aktualna sezona 2025./26. za Darija Šarića deseta, jubilarna u NBA ligi. Njenim završetkom on otključava pravo na maksimalni iznos mirovine.

Prema pravilima, igrač s deset ili više godina staža ima pravo na mirovinu koja može premašiti 215.000 dolara godišnje, odnosno gotovo 18.000 dolara mjesečno, do kraja života. Isplata u punom iznosu kreće s navršene 62 godine, no postoji i opcija ranijeg umirovljenja s 45 godina, uz nešto smanjeni iznos.

Foto: William Liang/REUTERS

.Razlika između devet i deset godina staža financijski je najznačajnija stepenica u cijelom mirovinskom sustavu. Zbog toga je Šariću od presudne važnosti da ostane na rosteru bilo koje momčadi do kraja sezone. Njegove minute na terenu potpuno su nevažne; bitno je samo da je formalno dio momčadi.

Doživotno zdravstveno osiguranje kao bonus

Osim basnoslovne mirovine, deset godina u ligi donosi još jednu ogromnu pogodnost, posebno vrijednu u američkom sustavu: doživotno premium zdravstveno osiguranje. Ta polica ne pokriva samo bivšeg igrača, već i njegovu suprugu te djecu.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječ je o beneficiji koju je Udruga igrača NBPA izborila kako bi dugoročno zbrinula svoje članove, svjesna da se mnogi zdravstveni problemi kao posljedica igranja na vrhunskoj razini javljaju godinama nakon završetka karijere.

Zbog svega navedenog, Šarićeva ustrajnost potpuno je razumljiva. Dok odrađuje svoj ugovor od 5,4 milijuna dolara, istovremeno osigurava budućnost u kojoj ga čeka višemilijunska mirovina i vrhunska zdravstvena skrb. Status "desetogodišnjeg NBA veterana" donosi mu i poseban ugled, koji će mu sigurno pomoći pri potpisivanju idućeg ugovora, bilo u Americi ili pri eventualnom povratku u Europu.