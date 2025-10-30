Ovi junaci Cibone probudili su diva: Lovac na kitove, povratnik iz mirovine, Perišićev prijatelj...

Košarkaši Cibone srušili su još jednog favorita. U srcu Italije pala je Reggio Emilia (75-73) i zagrebačka je momčad ostala sama na vrhu skupine J Fibina Europe Cupa s besprijekornim omjerom 3-0. Talijanski mediji pobjedu Cibone opisali su kao "dva sata agonije" za njihovu ekipu, a Zagrepčane kao momčad koja je, za razliku od domaćina, jednostavno više željela pobjedu.

I upravo u toj rečenici leži tajna preporođene Cibone. Momčad sklepana kasno, s budžetom koji se ne može mjeriti s europskim velikanima, ali sa srcem i nevjerojatnim spletom životnih priča koje su se pod Tornjem ujedinile u pobjednički mentalitet. Ovo je priča o junacima Cibone koji su Europi pokazali da se "vukovi" nikad ne smiju otpisati.

Rudežova formula: Pozitiva i čvrstina iznad svega

Ključeve momčadi ljetos je preuzeo Ivan Rudež (45), a s obzirom na kasno okupljanje, prvi je cilj bio stvoriti kemiju. U tome je, čini se, uspio iznad svih očekivanja.

- Iznenađen sam kojom se brzinom ovi dečki lijepe međusobno i kako ta svlačionica diše, koje pozitivne vibracije dolaze od njih - priznao je Rudež još na početku priprema.

Ta energija prenijela se i na parket. Nakon dramatičnih kvalifikacija i pobjede protiv slovačke Prievidze, Cibona je u Europi redom rušila kosovski Baškimi, francuski Dijon i sada talijansku Reggianu.

Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ovo je nagrada za našu mentalnu čvrstoću - poručio je Rudež nakon pobjede nad Dijonom, a upravo je ta mentalna snaga postala zaštitni znak njegove momčadi.

Cibona možda gubi lopte, ima "crne rupe" u igri, ali se uvijek vraća. I u stanju je favorite ostaviti na samo 73 poena, kao što je bio slučaj protiv Dijona i Reggio Emilije. Rudež je stvorio kolektiv u kojem svaki igrač dobro zna ulogu.

Žan Mark Šiško: Misteriozni povratnik

Prvo ime i najzanimljivija priča ove Cibone bez sumnje je Žan Mark Šiško (28). Slovenski razigravač, koji je nekoć nosio dres Bayerna, vratio se košarci nakon dvije godine potpune pauze. Trenirao je atletiku. Zašto je nestao s parketa, nikada nije u potpunosti otkrio, no njegov povratak je spektakularan. Odmah je preuzeo konce igre i pokazao zašto ga smatraju iznimno inteligentnim razigravačem.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Već u ludoj uzvratnoj utakmici kvalifikacija protiv Prievidze, kad je Cibona bila na rubu ispadanja, Šiško je zabio 26 poena, deset skokova i devet asistencija, ostavši za dlaku kratak od "triple-doublea" i praktički je sam uveo Cibonu u grupnu fazu. Trener Rudež ga je opisao kao igrača s "iznadprosječnom sportskom inteligencijom", dok ga je kapetan Radovčić nazvao "studentom košarke". Šiško ne želi biti stari Šiško, već, kako se Rudež našalio, "nova verzija sebe 2.4.3.".

No svaka uspješna europska priča treba i kvalitetan uvoz, a Cibonina američka pojačanja pun su pogodak, svaki na svoj način.

Kamaka Hepa: Lovac na kitove

Priča Kamake Hepe (25) daleko je od tipične priče američkog košarkaša u Europi. Rođen na Aljasci, u najsjevernijem gradu SAD-a, odrastao je u kulturi duboko povezanoj s prirodom i tradicijom. Njegova majka je čuvarica divljih životinja, a on je tu nevjerojatnu energiju i ponos na svoje korijene donio u Zagreb. Na terenu, Hepa je jedan od ključnih igrača, među vodećima po koševima i skokovima, radnik koji preuzima odgovornost kad treba.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Tijekom određenog dijela godine ljudi love za vlastito preživljavanje. U proljeće lovimo kitove. Obitelji sa sanjkama i brodovima odlaze na zaleđeni Arktički ocean. Kada kit izroni udahnuti, love ga harpunima, kao naši preci stotinama godina. Ljeti lovimo sobove - ispričao je Hepa za 24sata.

Justin Roberson: 'Ubojica' s ruskim stažom

Drugi Amerikanac, Justin Roberson (32), stigao je iz ruske Samare gdje ga je vodio bivši hrvatski izbornik Dražen Anzulović. On je tihi, ali ubojiti strijelac, najbolji strijelac Cibone u Europe Cupu. U utakmici protiv Baškimija, kad se utakmica lomila, vezao je šest poena i odveo cibose na nedostižnu prednost. On je igrač koji može sam sebi kreirati šut, ali se savršeno uklopio u Rudežovu filozofiju timske igre, ne narušavajući kemiju svlačionice.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Krešimir Radovčić: Kapetan i duša momčadi

Okosnicu momčadi čine i domaći igrači, a među njima je prvi Krešo Radovčić (31). U klubu je već šestu godinu i prošao je sve, pa i najveću neimaštinu kada su plaće kasnile mjesecima. Njegova lojalnost i borbenost su primjer svima. U ključnim trenucima, poput pobjede nad Dijonom, njegova je ruka bila najmirnija. On je produžena ruka trenera na parketu i vođa ove generacije.

Matej Rudan: Perišićev prijatelj obožava pecanje

Bivši igrač Bayerna i Mege, 201-centimetarski krilni centar s vještinama beka, Matej Rudan (24), u intervjuu za 24sata je otkrio kako mu je uzor LeBron James, a po stilu igre voli Porzingisa i Duranta. Kao prednosti ističe kreaciju s visokih pozicija i šut za tri poena, dok priznaje da mora raditi na obrani. Vodeći strijelac u pobjedi protiv Reggio Emilije s 13 poena, Rudan je moderan igrač koji donosi polivalentnost. U slobodno vrijeme, opušta se pecajući lignje u rodnoj Dalmaciji. Rado je zaigrao hakl s Ivanom Perišićem, koji je kad i on bio član Bayernove sportske obitelji.

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Perišić i ja se čujemo ponekad. Nismo igrali nogomet, ne bi bilo fer, ha-ha. Košarku smo igrali, dobar je, brz je i strašno atletičan. I ima baš neloš šut za jednog nogometaša. Baš je dobar u košarci - rekao nam je.

Markus Lončar: Igrao za četiri kluba u sezoni!

Priča centra Markusa Lončara (29) govori o nevjerojatnoj upornosti. Prošle sezone igrao je za čak četiri kluba: kratko u Ciboni, pa u Libanonu, na Tajvanu i u Saudijskoj Arabiji. Vratio se pod Toranj i pokazuje ogromnu predanost. Uoči važne utakmice s Dijonom nije trenirao dan i pol zbog zdravstvenih problema, ali je stisnuo zube i odigrao ključne minute.

- To pokazuje koliko nam je svima momčad na prvom mjestu - istaknuo je kapetan Radovčić.

Zagreb: Susret Cibone i Zadra u 1. kolu Premijer lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Borna Katanović: Nada za budućnost

Najmlađi član rostera Borna Katanović (18), rođen 2007. godine, predstavlja budućnost kluba. On je izdanak Cibonine škole košarke i skuplja dragocjeno iskustvo uz starije suigrače.

Zagreb: AdmiralBet ABA Liga, KK Cibona- KK Budućnost | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cibona je na početku sezone 2025./2026. postala hit europske košarke. Sastavljena od igrača s nevjerojatnim životnim putevima, od povratnika iz dvogodišnje mirovine, preko lovca na kitove s Aljaske do veterana koji su prošli sito i rešeto, ova momčad igra s karakterom i srcem. Njihove pobjede nisu slučajnost, već plod zajedništva, borbenosti i vjere u sebe. "Vukovi s Tuškanca" tek se zagrijavaju.