Sve ove utakmice nismo izgledali dobro, a danas je samo došlo do kulminacije svega, rekao je Petar Metličić za RTL nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije nakon debakla

- Červarov tajming je potpuno promašen. Preuzeo je odgovornost, mislim da je to normalno, trenerski. Ali podnijeti ostavku u trenutku kad smo još živi, ne ovisimo sami o sebi, ali možemo ići dalje. Što onda ako dođemo u polufinale, finale? Mislim da je on zadnja osoba koja treba napustiti brod, brod još nije potonuo. Teško je, mislim da je bio još vruć, ali trebao je biti pametniji - rekao je Metličić, a prokomentirao je to sve i Drago Vuković:

- Slažem se s Perom, ovo nije bio dobar tajming za ove riječi. Čeka nas jedna vrlo teška utakmica. Pitam se, čekaj malo, kako ćeš motivirati ekipu za Dansku. Te stvari mi nisu jasne, dati ostavku dok si još u igri, mislim da to nije baš dobro.

- Lino je naš najveći trener, ali danas je napravio veliku grešku jer iz ove perspektive meni se nije dogodilo da trener da ostavku u pola prvenstva. Nismo ono što smo očekivali, ali još nismo ispali - rekao je Šprem pa zaključio:

- Ako je ovo stvarno kraj, niti je on to zaslužio, niti javnost. Baš mi je žao.

- Sigurno da je okrznuo i igrače. Nisu oni glupi. Što je najgore od svega, postoji ta utakmica. Ti njima ne vjeruješ više, kako da oni tebi vjeruju. Ovo je ispalo jako loše. Totalno promašen trenutak... Lino je veliki trener, s nama je prošao sve, ali mislim da mu je ovo možda i najveća greška u karijeri. Nije dobro ni za igrače. Oni moraju igrati, kako ćemo sad to - rekao je Metličić.

- Trebaju se svi skupiti, napraviti sastanak, ako treba i potući se međusobno. Nije nikome cilj pljuvati nekog, mi smo bili dio te priče, ali danas smo od prve do zadnje minute bili katastrofalni. Teško je upirati prstom u nekoga, bili smo kompletno katastrofalni - rekao je Vuković.

- I dalje sam optimist, vjerujem da se može dogoditi i da budemo svjetski prvaci. No morat ćemo imati sreće i dići igru za pet razina - rekao je Šprem.

- Neke Červarove čudne odluke. Od prve utakmice... Hoćeš biti pozitivan, imali smo i mi loših turnira, ali mi smo uvijek dobili. U sportu je sve moguće. Nikako ne izgledamo dobro. Dali smo 19 golova Argentini. To je bilo kriminalno - rekao je Metličić pa se za RTL dotakao Mamićeve izjave o čudnim izmjenama:

- Mamić kao prvo ne priča puno, kao drugo inače je uvijek miran. Prvi put čujem da ovako nešto kaže. Mi možemo pričati što god hoćemo, sjedimo ovdje, pijemo pivo i jedemo kokice, možemo biti najpametniji na svijetu. Treba ovdje otići malo dublje.

- Mislim da Katar ima realne šanse pobijediti Argentinu, a onda je sve na nama. Danska ne igra za ništa, nadam se da ih možemo iznenaditi - rekao je Metličić.

- Sedam na šest je nešto što moraš igrati šablonski. Po mom mišljenju našem stilu i tipu igrača to apsolutno ne treba i to je nama potpuno nepotrebno. Danas smo mogli bez toga 7 na 6, ne znam kad nam je to donijelo više nego odnijelo - rekao je Šprem.

- Meni to nije rukomet. Igraj šest na šest, muški, ili jesi ili nisi, a ovo sve je prodavanje magle - zaključio je Metličić.