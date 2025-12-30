Ovo se u slalomu nije dogodilo u 21. stoljeću! 'Nitko se nije zabavio zbog 44 odustajanja!'

Srećom, nije bilo većih ozljeda, izjavila je pobjednica slaloma u Semmeringu, legendarna Amerikanka Mikaela Shiffrin (30). "Kraljica slaloma" uzela je petu pobjedu iz pete utrke u ovoj disciplini u ovoj sezoni Svjetskog skijaškog kupa, čime je na maksimalnih 500 osvojenih bodova, a dodajmo kako je pobjednica šest uzastopnih slaloma kada uračunamo i pobjedu u Sun Valleyju na kraju prošle sezone.

Ipak, ovu pobjedu, čak 106. u velikoj karijeri, Shiffrin nije proslavila kao i druge. Iako je nakon prvog laufa bila tek četvrta s 54 stotinki zaostatka, Shiffrin je s najbržom drugom vožnjom stigla do trijumfa. Pa je istaknula katastrofalne uvjete za natjecateljice u intervjuu za austrijsku televiziju.

Očito je Amerikanka još uvijek pod dojmom utrke, pa je tim povodom iskoristila i svoju veliku platformu na Instagramu (od 1,5 milijuna pratitelja) kako bi se obratila organizatorima utrka Svjetskog kupa, koji su svjesno izložili sportašice riziku u Semmeringu.

- Ovaj je sport predivan, i nadam se da će svi koji gledaju skijanje nastaviti uživati u strani sporta koju svi volimo. Nažalost, utrka u Semmeringu nije dobro predstavila naš sport. Kombinacija raznih odluka i priprema podloge tijekom tjedna doveli su do vrlo nestabilnih uvjeta na stazi. U prvoj je vožnji bilo prilično u redu za manje brojeve, ali nakon prvih 15, 20, 30 skijašica, uvjeti su postali ekstremni - napisala je Shiffrin.

Jedna od najboljih svih vremena nije bila jedina koja se tako osjećala nakon utrke.

- Razgovarala sam s nekoliko skijašica koje su bile frustrirane, potresene, pa čak i uplašene kada bi čule što ih čeka na stazi u startnoj kućici. Sigurnost skijašica bila je ugrožena. Broj odustajanja iznosio je skoro 50 posto, to je najviše u slalomskoj utrci od 1999. godine. Čak 39 od 79 skijašica nije došlo do cilja u prvoj vožnji, a šest sekundi bilo je dovoljno za plasman u drugi lauf. To je predstavlja ljepotu ovog sporta.

Srećom, nije bilo velikih ozljeda.

- Ali u sportu s toliko varijabli, moramo biti uvjereni kako će vožnja biti sigurno postavljena, sukladno uvjetima na stazi. Utrka mora biti što poštenija i sigurnija. Čak 44 odustajanja nisu nikoga zabavili u dvije vožnje. A jedna je stvar sigurna, nastavit ću koristiti svoj glas u situacijama gdje je sigurnost ugrožena. Nadam se da će sve ovo dovesti do konkretnih razgovora i poboljšanja - zaključila je Shiffrin,

Ženska karavana Svjetskog kupa nastavlja s utrkama u subotu, 3. siječnja, kada je na rasporedu veleslalom u Kranjskoj Gori (Slovenija).