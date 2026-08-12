Ovo su Hrvatice koje nastupaju u Areni Zagreb: 'Neka djevojke uživaju pred svojim navijačima'

Uoči početka ženskog dijela Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici, koje će se od 13. do 16. kolovoza održati u zagrebačkoj Areni, hrvatske reprezentativke odradile su podij trening te najavile svoje nastupe. Na podij treningu nastupile su Tina Zelčić, Christina Zwicker, Tijana Korent, Mila Prpić i Erin Bakran. Hrvatsku reprezentaciju u četvrtak očekuju kvalifikacijski nastupi, a djevojke u natjecanje ulaze nakon kvalitetnih priprema i završnih provjera.

Tina Zelčić, čija je specijalnost itekako zahtjevna greda, u Arenu Zagreb stiže s dvije srebrne medalje osvojene na svjetskim Challenge kupovima ove sezone i ambicijom za plasman u finale.

- Veselim se nastupu u četvrtak i nadam se da ću odraditi svoju vježbu od početka do kraja onako kako znam. Mogu reći da sam fizički spremna. Bilo je tijekom sezone dobrih nastupa, osvojila sam dvije srebrne medalje na svjetskim kupovima, tako da smo puni elana ušli u pripremni period prije EP-a. Sada je sve u glavi, ali ako se kockice poslože i odradim vježbu onako kako to činim na treninzima, mislim da se mogu boriti za finale - rekla je Tina Zelčić.

Christina Zwicker vraća se višeboju na velikom natjecanju nakon četiri godine, a kao jedan od ciljeva ističe plasman na Svjetsko prvenstvo.

- Gledat ćemo u Zagrebu fenomenalan višeboj. Nakon nekoliko godina vratile su se i Ruskinje i tu su sve najbolje od najboljih, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Moje pripreme za prvenstvo su prošle jako dobro, imali smo naša izborna natjecanja i stvarno mogu reći da je sve prošlo prilično dobro. S obzirom na to da se vraćam višeboju nakon duge četiri godine i nakon ozljeda koje su krenule 2022., pa trajale i vukle se jedna za drugom, za početak očekujem da ću ga odraditi od početka do kraja. Budući da je natjecanje pred domaćom publikom, želim stvarno uživati i odraditi višeboj za sebe, da mi ostane u lijepom sjećanju. Nadam se da ću izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - poručila je Christina Zwicker.

O spremnosti hrvatskih reprezentativki, njihovim očekivanjima i ambicijama uoči Europskog prvenstva pred domaćom publikom govorio je i Marko Brez, izbornik ženske seniorske reprezentacije.

- Ove se godine deset seniorki borilo za pet pozicija u reprezentaciji. Prije dva tjedna smo završili kontrolne treninge i zadnje provjere s gimnastičarkama koja će nastupiti za reprezentaciju. Sve su spremne, odradile su jako dobre pripreme. I podij trening je prošao jako dobro, tako da možemo sa samopouzdanjem čekati kvalifikacije u četvrtak. Želje i ambicije su za početak da cure uživaju pred svojim navijačima - kazao je Brez.