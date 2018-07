'Ovu Francusku nitko i ništa ne može zaustaviti! Niti Hrvatska'

Patrick Vieira, bivši član francuske nogometne reprezentacije, s kojom je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, najavio je finalni ogled između njegove ekipe i Hrvatske, a koji se igra u nedjelju na Lužnikiju od 17 sati. Vieira, jedan od najboljih veznjaka svijeta, koji je tijekom karijere igrao za velikane Milan, Arsenal, Juventus, Inter te Manchester City, prije nešto više od mjesec dana imenovan je novim trenerom francuskog prvoligaša Nice.

Komentirao je aktualnog francuskog izbornika Didiera Deschampsa koji je trpio kritike zbog ne odveć lijepe igre Francuske na SP-u u Rusiji.

- Ljudi kritiziraju, bez potpunog znanja što se događa u pozadini i koliko je posla napravljeno. Činjenica je da je Didier sada u finalu, dakle ostvario je vrhunski rezultat s ekipom - rekao je Vieira u razgovoru za Le Parisien.

Potom je odgovorio na pitanje o usporedbi Francuske 1998. i ove današnje.

- Ne volim usporedbe, ova se generacija razlikuje od igrača otprije 20 godina. Čini mi se da je ova današnja ekipa dosta povezana, a to je snaga momčadi. Kritike koje su dobili za prikazanu igru u skupini samo su ih ojačale. Stvorili su nešto što ih je odvelo do finala - kazao je.

Na pitanje je li Francuska favorit protiv Hrvatske, Vieira nije imao nikakve dvojbe.

- Jest! Veliki favorit. Hrvatska dolazi u finale nakon tri utakmice zaredom u kojima su igrali produžetke te su imali manje vremena za oporavak. Kada igrate protiv atletske Francuske, koja ima takvu brzinu i snagu, sigurno ćete u jednom trenutku patiti. Kada Francuzi izađu na teren, Hrvatima će biti jako teško. Mislim da ćemo im stvoriti puno problema. No moramo biti oprezni, jer Hrvatska ima sjajne igrače koji znaju iskoristiti prilike, a vrlo dobro znaju i kako nadoknaditi zaostatak - smatra Vieira.

Ipak, Vieira je uvjeren kako će Francuska biti svjetski prvak.

- Prije početka turnira, mislio sam da ova ekipa može do borbe za naslov. Nakon što sam gledao prve utakmice, malo sam izgubio vjeru u to, ali ipak, završili su prvi u skupini. Ali nakon slavlja protiv Argentine, za koju možete reći što hoćete, ali ih je svejedno teško pobijediti, rekao sam da ništa i nitko ne može zaustaviti Francusku - kazao je Vieira.

Dotakao se i igre mladog Kyliana Mbappéa.

- To je fenomen. Tako je mlad, a već je među najboljima na svijetu. Ono što mi se sviđa kod njega je da izgleda kao dobar dečko. Potpuno je prirodan. Ne znam ga osobno, ali odaje dojam nekoga ugodnog - kazao je.

Iako ostatak svijeta drži da je Luka Modrić trenutno najbolji veznjak, Vieira se s tim očito ne slaže, jer on smatra da ta titula pripada francuskom igraču N'Golo Kantéu.

- Možda nije najbolji na svijetu, ali on je za mene najbolji veznjak na ovom Svjetskom prvenstvu. Nevjerojatno je što sve radi na terenu. Čudesan je do sada. Ne postoji mnogo igrača koji su poput njega. Mnogi ističu upravo njega kao ključ ove Francuske, jer odrađuje veliki dio posla za ostatak igrača u reprezentaciji - kaže Vieira.

Dotakao se i francuske zvijezde Paula Pogbe.

- U Manchesteru nije bio na nivou koji su ljudi očekivali. Vladalo je razočaranje među navijačima, a to je i na njega stavilo negativan pritisak. No, ako uspoređujem to sa ovim što sam vidio od njega na ovom Svjetskom prvenstvu, onda mogu reći da se vratio. Možda mu je trebalo malo više vremena da shvati svoju važnost za ovu momčad, ali on je igrač koji na terenu može i sve zna raditi - kazao je Vieira.

Na pitanje prepoznaje li sebe u ovoj francuskoj momčadi, Vieira je kazao kako je ovo nova generacija i da je sve drugačije.

- Način na koji izražavaju svoju radost na društvenim mrežama, primjerice, smatram predivnim. Za navijače je to sjajno. Mislim da ja to tako ne bih mogao raditi. Ne kažem da je to loše ili dobro, već je to jednostavno druga generacija. Ali nevjerojatno je kako nogomet okuplja mase. I to samo nogomet može učiniti, ne postoji drugi sport ili događaj koji bi izazvao takvo ludilo na ulicama. Može se vidjeti koliko Francuzi vole svoju nogometnu reprezentaciju. U odnosu na svakodnevne probleme koje ljudi imaju, oni žele biti radosni i uzbuđeni zbog nečega, a to im nogomet može donijeti. Osvojiti sada Svjetsko prvenstvo pokazalo bi opet svijetu, kao i 1998. godine da je to Francuska, sa svojom raznolikošću. Nakon terorističkih napada posljednjih godina, ljudima treba nešto pozitivno. A osvajanje Svjetskog prvenstva donijelo bi im upravo takvu radost - zaključio je Vieira.

