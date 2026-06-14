Oženio se skijaš Istok Rodeš!

Ljetni mjeseci s razlogom su popularni za vjenčanja, pogotovo kod sportaša, a jedan u nizu mnogih koji su nedavno uplovili u bračne vode je hrvatski skijaš Istok Rodeš (30)! On je u subotu rekao sudbonosno s dugogodišnjom djevojkom Brunom Jurišić.

Time se nastavio veseli trend u hrvatskom skijanju, s obzirom na to da je samo nekoliko tjedana prije Istoka isto učinio i proslavljeni hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji je oženio Anu Vukoju. Upravo su Zubčićeva supruga i sestra Tamara na društvenim mrežama objavili dašak atmosfere sa svadbe Istoka i Brune.

Foto: instagram

Podsjetimo, Rodeš je ovog proljeća doznao kako si sam mora financirati pripreme i natjecanja za novu sezonu Skijaškog kupa nakon otkrivene afere u Hrvatskom skijaškom savezu.

‌- Mi stvarno svi živimo skijanje, ne radimo to radi slave ili novca. Prošli smo operacije, rehabilitacije, odricanja... Našli smo se u jako nezahvalnoj poziciji i ne tražim milost, samo se nadam da postoji za nas malo razumijevanja. Nadam se da će se stvari raščistiti i da ćemo moći okrenuti novu, ljepšu stranicu hrvatskog skijanja. Dok vodiš borbe izvan staze, teško je biti najbolji na stazi - rekao je u intervjuu za 24sata.