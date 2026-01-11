Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVI PROBLEMI...

Ozljeda Perez Vinlöfa zabrinula sve u Čatežu: Sutra na magnet!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Ozljeda Perez Vinlöfa zabrinula sve u Čatežu: Sutra na magnet!
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Švedski reprezentativac do 21 godine u prvom se dijelu sezone pokazao kao prava kupovina Dinama, on i Bruno Goda pokrpali su sve rupe na lijevom boku. Ali Perez Vinlöf se sada ozlijedio...

Admiral

U Čatežu i prvi problemi. Matteo Perez Vinlöf ozlijedio se na subotnjem treningu, mladi je nogometaš osjetio tetivu kod zgloba stopala pa će se u ponedjeljak zaputiti u Zagreb i odraditi magnetsku rezonanciju. Prva je to ozljeda "modrih" na dosadašnjem dijelu priprema, a u Maksimiru još ne žele davati nikakve procjene, tek će magnet pokazati koliko je to ozbiljno.

Pokretanje videa...

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Perez Vinlöf je na ljeto stigao u Maksimir za 2,5 milijuna eura, na početku se privikavao na život u novoj sredini, a onda krajem jesenskog dijela sezone zauzeo svoju poziciju na lijevom boku. I ostavio dobar dojam, pokazao da se radi o kvalitetno uloženom novcu. Švedski reprezentativac do 21 godine kroz jesen je skupio 15 nastupa, na terenu proveo 973 minute, jednom i asistirao.

POVRATAK U UAE Nekadašnji trener Dinama blizu novog posla na Bliskom istoku
Nekadašnji trener Dinama blizu novog posla na Bliskom istoku

Dinamo je dugi niz godina imao velikih problema s lijevim bokom, a ovog su ljeta na tu poziciju u Maksimir stigli Goda i Perez Vinlöf. I obojica su sasvim ispunila očekivanja, Zagrepčani su sada mirni na toj, već godinama im deficitarnoj poziciji. Tržnišna vrijednost mladog nogometaša iznosi 2,5 milijuna eura, a ona će u budućnosti samo rasti.

VIDEO: POBJEDA NIGERIJE Dobra vijest za Dinamo. Alžir je ispao s AFCON-a, na Maksimir se vraćaju dva jako bitna igrača
Dobra vijest za Dinamo. Alžir je ispao s AFCON-a, na Maksimir se vraćaju dva jako bitna igrača

Jasno, ozljeda mladog Šveđanina peruanskih korijena nikoga nije ostavila ravnodušnim, ali tek će se sutra vidjeti u kakvom je stanju ta sporna tetiva. Svi u Dinamu vjeruju kako Perez Vinlöf neće dugo izbivati s terena, ali sve će biti jasnije nakon magnetske rezonancije. A protiv Hartberga (15. siječnja) će lijevi bok, prilično sigurno, zauzeti Bruno Goda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026