Ozljeda Perez Vinlöfa zabrinula sve u Čatežu: Sutra na magnet!

U Čatežu i prvi problemi. Matteo Perez Vinlöf ozlijedio se na subotnjem treningu, mladi je nogometaš osjetio tetivu kod zgloba stopala pa će se u ponedjeljak zaputiti u Zagreb i odraditi magnetsku rezonanciju. Prva je to ozljeda "modrih" na dosadašnjem dijelu priprema, a u Maksimiru još ne žele davati nikakve procjene, tek će magnet pokazati koliko je to ozbiljno.

Pokretanje videa... 00:36 Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Perez Vinlöf je na ljeto stigao u Maksimir za 2,5 milijuna eura, na početku se privikavao na život u novoj sredini, a onda krajem jesenskog dijela sezone zauzeo svoju poziciju na lijevom boku. I ostavio dobar dojam, pokazao da se radi o kvalitetno uloženom novcu. Švedski reprezentativac do 21 godine kroz jesen je skupio 15 nastupa, na terenu proveo 973 minute, jednom i asistirao.

Dinamo je dugi niz godina imao velikih problema s lijevim bokom, a ovog su ljeta na tu poziciju u Maksimir stigli Goda i Perez Vinlöf. I obojica su sasvim ispunila očekivanja, Zagrepčani su sada mirni na toj, već godinama im deficitarnoj poziciji. Tržnišna vrijednost mladog nogometaša iznosi 2,5 milijuna eura, a ona će u budućnosti samo rasti.

Jasno, ozljeda mladog Šveđanina peruanskih korijena nikoga nije ostavila ravnodušnim, ali tek će se sutra vidjeti u kakvom je stanju ta sporna tetiva. Svi u Dinamu vjeruju kako Perez Vinlöf neće dugo izbivati s terena, ali sve će biti jasnije nakon magnetske rezonancije. A protiv Hartberga (15. siječnja) će lijevi bok, prilično sigurno, zauzeti Bruno Goda.