Pa jel' ovo moguće promašiti? Hrvati nisu mogli zabiti koš...

Sada je sve jasno, Hrvatska je porazom od Poljske izgubila i teoretske šanse za odlazak na SP u Kinu. Tako će naši košarkaši Svjetsko gledati iz svojih domova, a jedna scena s ove utakmice sažima sve one muke koje nam je repka priuštila tijekom ovih kvalifikacija. Izmijenio je izbornik Dražen Anzulović momčad i uoči ove utakmice, ali ni to nije bilo dovoljno.

U drugoj četvrtini prilikom vodstva naše momčadi povukao je Martin Junaković loptu i išao sam prema košu no odvalio mu je "banančinu" Poljak. No nije bilo tu brige, barem smo tako mislili. Filip Krušlin bio je sam pred košem kao duh, prvi puta promašio, dobio popravnu priliku, ali ni to nije bilo dovoljno. Uhvatio se za glavu Junaković, kao i cijela hrvatska klupa koja nije vjerovala što se događa.

Video nevjerojatnih promašaja pogledajte OVDJE.

Upravo ta akcija oslikava svu tu muku i probleme s kojima se naša reprezentacija mučila kroz cijeli kvalifikacijski ciklus. Kroz ciklus su nas vodila dva izbornika, Skelin i Anzulović, a Zula je koristio čak 52 igrača. Prema broju igrača, ispadne kao da je riječ o nekoj selekciji mladih talenata, a ne o reprezentativnom dresu koji mora predstavljati svetinju za sve igrače

Bilo kako bilo, naši košarkaši će Svjetsko prvenstvo u Kini gledati s TV-a, uostalom kao i mi. No najveći problem je taj što ćemo vjerojatno izvisiti i s Olimpijskih igara koje su 2020. u Tokiju. Mala nada i dalje postoji, a to je da nas netko od reprezentacija koje će organizirati završni turnir kvalifikacija za OI, pozove na taj turnir.