Paklene vrućine u Torontu! Na dan utakmice 'Vatrenih' protiv Portugala najavljeno do 35 °C

Toronto će ovih dana biti prava pećnica. Kanadski meteorolozi izdali su narančasto upozorenje na vrućinu za Ontario, toplinski val 'udario' je u utorak, mogao bi se protegnuti sve do vikenda, javlja kanadski CBC. A Hrvatsku ovdje čeka spektakularni okršaj s Portugalom za osminu finala SP-a...

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Temperature bi se u Ontariju ovih dana mogle penjati i na ekstremnih 37 stupnjeva Celzijevih. Na dan utakmice Hrvatska - Portugal (petak 1 ujutro po srednjoeuropskom vremenu) prognoza je da temperature idu do 35 stupnjeva, najavljena je i mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, valjda neće biti odgoda, ionako se nećemo naspavati...

Hrvatska je u Torontu slavila protiv Paname u 2. kolu SP-a, a dvoboj s Portugalom bit će i zadnja utakmica odigrana na turniru u Torontu, očekuje se prava ludnica na tribinama...

Grad već aktivira sve rashladne zone, mobilne stanice s vodom i rashlađene prostore jer očekuju desetke tisuća navijača na ulicama i oko stadiona.

Igrači i stručni stožer reprezentacije stigli su u hotel u Torontu, dočekali su ih brojni navijači, sad slijede posljednje pripreme za Ronalda i društvo...

