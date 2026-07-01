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Paklene vrućine u Torontu! Na dan utakmice 'Vatrenih' protiv Portugala najavljeno do 35 °C

Piše 24sata,
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Paklene vrućine u Torontu! Na dan utakmice 'Vatrenih' protiv Portugala najavljeno do 35 °C
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Foto: KYAW SOE OO/REUTERS
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Igrači i stručni stožer reprezentacije stigli su u hotel u Torontu, dočekali su ih brojni navijači, sad slijede posljednje pripreme za Ronalda i društvo...

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Toronto će ovih dana biti prava pećnica. Kanadski meteorolozi izdali su narančasto upozorenje na vrućinu za Ontario, toplinski val 'udario' je u utorak, mogao bi se protegnuti sve do vikenda, javlja kanadski CBC. A Hrvatsku ovdje čeka spektakularni okršaj s Portugalom za osminu finala SP-a...

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SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Temperature bi se u Ontariju ovih dana mogle penjati i na ekstremnih 37 stupnjeva Celzijevih. Na dan utakmice Hrvatska - Portugal (petak 1 ujutro po srednjoeuropskom vremenu) prognoza je da temperature idu do 35 stupnjeva, najavljena je i mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, valjda neće biti odgoda, ionako se nećemo naspavati...

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Igrači i stručni stožer reprezentacije stigli su u hotel u Torontu, dočekali su ih brojni navijači, sad slijede posljednje pripreme za Ronalda i društvo...
 

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