Pala odluka! Kolarić će suditi vječni derbi Dinama i Hajduka

Povjerenik za suđenje Bertrand Layec objavio je popis sudaca za 16. kolo HNL-a, koje se igra od 5. do 7. prosinca, a službene su informacije dostupne na stranicama lige.

Središnji dvoboj kola svakako je vječni derbi na Maksimiru između vodećeg Dinama i drugoplasiranog Hajduka, zakazan za subotu u 15 sati (HTV 2, MAX Sport 1, HDTV). Utakmicu će voditi Patrik Kolarić, dok će mu na linijama pomagati Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Marjan Tomas iz Vladislavaca. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), a u VAR sobi će biti Ivan Bebek (Rijeka) i Ivan Matić (Osijek).

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kolo će u petak u 18 sati (MAX Sport 1) otvoriti dvoboj Slaven i Gorice. Glavni sudac je Zdenko Lovrić (Đakovo), uz VAR-podršku Marija Zebeca (Cestica). Lovriću će na boku asistirati Ivan Janić (Ilok) i Filip Đerđ (Darda), četvrti sudac je Oliver Romić (Osijek), a Zebecu će u VAR-u pomagati Luka Pušić (Zagreb).

Subotnji program donosi još jedan susret, u 18 sati (MAX Sport 1) sastaju se Rijeka i Vukovar . Za glavnoga suca određen je Ivan Vukančić (Benkovac), dok je u VAR-u Ante Čuljak (Zagreb). Vukančićevi pomoćnici bit će Dario Kolarević i Vinko Podrug (obojica iz Zagreba), četvrti sudac je Ante Terzić (Podstrana), a uz Čuljka će u VAR sobi raditi Dario Kulušić (Šibenik).

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nedjeljni dio programa otvara ogled Varaždina i Lokomotive u 15 sati (MAX Sport 1). Sudi Mateo Erceg (Benkovac), a uz njega će na terenu asistirati Ivan Mihalj i Filip Krznarić (Velika Gorica). Četvrti sudac je Antonio Melnjak (Rijeka), a sudačku ekipu u VAR sobi čine Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i Goran Pataki (Đakovo).

Posljednju utakmicu kola, zakazanu za 17.30 na Opus Areni, igraju Osijek i Istra. Glavni sudac je Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina), uz VAR-potporu Ivana Vučkovića (Zagreb). Na linijama će biti Vedran Đurak i Bruno Geller (obojiца iz Sv. Ivana Zeline), četvrti sudac je Ante Čulina (Zagreb), a u VAR sobi s Vučkovićem radi Fran Jović (Zagreb).