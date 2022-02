U zadnjem prijelaznom roku doveli smo igrače iz Atletica, Manchester Cityja i Kölna, iz liga "petice". Da, to su igrači iz B momčadi, ali oni su tamo zato što su top talenti i trenirali su s prvom momčadi. Dovesti takve igrače u HNL nije mala stvar, rekao je sportski direktor Rijeke Robert Palikuča (43) gostujući u emisiji Sport nedjeljom.

Glavni operativac kluba s Rujevice otvoreno je govorio o ambicijama bijelih koji kadrovski, mnogi se slažu, zaostaju za konkurencijom koja cilja na naslov.

- Ova sezona pokazuje da se puno toga mijenja u Hrvatskoj, više je momčadi u utrci za naslov. Transferna politika Osijeka i Hajduka pokazuje da vide šansu da napadnu. To je ranijih godina uspjela samo Rijeka osvajanjem prvenstva i nekoliko kupova. Uspjela je jer je operirala kako i daje operira, mojim dolaskom nije se ništa promijenilo u politici. Nije jednostavno raditi u Hrvatskoj jer je jako malo prihoda - kazao je Palikuča.

- Klubovi koji imaju financijske mogućnosti, što su pokazali Hajduk i Osijek, napadaju titulu. Možda idu u rizik da se ekstremno dobro pojačaju da bi bili konkurentni do kraja i borili se, što je apsolutno u redu, tablica to pokazuje. Derbiji nisu jednostavni, svatko može svakoga pobijediti, a svatko treba gledati da osvoji što više bodova u tzv. malim utakmicama. Drugi su gubili protiv Belupa, mi smo protiv Dragovoljca - nastavio je.

Osijek i Hajduk? Dobra PR kampanja

Euforija je zavladala Splitom i Osijekom. Dinamo je još prvi, ali mu taj dvojac puše za vratom. Doduše, nije ni Rijeka daleko, ali Palikuča ipak vidi bitnu razliku u odnosu na ostatak "velike četvorke".

- Nije samo stvar u tome da moraš imati top pojedince, nego i top kadar da bi bio u utrci. Hajduk i Osijek su puno uložili da bi bili konkurentni, a mi u tu borbu nismo htjeli ići da bismo ostali do kraja konkurentni. Dugoročna vizija nam je važnija. Sad se istrošiti na šansu na prvenstvo, a istrpjeti kasnije ako se to ne dogodi nije naš put. Drugo je da hrvatska liga ima direktno mjesto u skupini eurokupa, nego krećeš jako rano u kvalifikacijama i prihodi su tu jako niski. Ti trebaš rundu po rundu proći da bi prihodi postali veći, ali to je jako malo.

Osijek je doveo Lovrića, Hajduk Livaju. Jesu li to dobre odluke?

- Za te sredine jesu. Vidim da je u Osijeku nastala euforija, dobra stvar za štimung u toj sredini. Nije umjetno kreirano, nego spontano. Sigurno su duže radili na tom transferu, vidiš da grad diše za klub i voli ga. Nije ni nama bilo sve lijepo što smo čuli u Osijeku s tribina, ali osjetiš da su napeti i da dišu za klub. Gledao sam mlade igrače na utakmici Hajduka i Atletica, 8500 ljudi. Od 30 igrača koji su nastupili, njih 20 više neće osjetiti takvu atmosferu. To je dobra PR kampanja, kad si na životu do zadnjeg kola, glavna tema si prije i poslije utakmice - rekao je Palikuča i objasnio zašto Rijeka nije konkurent za naslov:

- Ti klubovi žive sad, hoće rezultat ove godine. Tri kluba rekli su "Mi želimo biti prvaci Hrvatske". Mi ne idemo u to, mi ne možemo dovesti igrača od 25-30 godina, platiti ogroman transfer i imati neprofit jednog dana. Više baratamo brojkama i gledamo da se iz Hrvatske prodaju mladi igrači, HNL je tranzicijska liga. Rizik je ići na rezultat zbog moguće štete u budućnosti, zato nam je strategija s U-23 igračima s ogromnim talentom, s prostorom za razvoj, dobrim trenerom i stručnim stožerom, bez nekog pritiska Damira Miškovića ili uprave. Naš rezultat je ljudima na Rujevici pružiti atraktivan nogomet, igrati europsku skupinu i razvijati igrača u zdravoj sredini za prodaju. I nismo prodali igrača u Tobol i Gziru, nego u Bundesligu. Transfer će biti na ljeto, ali je već sad odrađen. Želimo da se igrači razvijaju na tu razinu. Da bude priča da igrač dođe ovdje i ode u ligu "petice". Da zna da ima šansu za to.

Mi otpisani? Ne vjerujem u to

Baš je Osijek ove zime na neki način Rijeci oteo Kristiana Fućaka, najboljeg igrača Druge HNL iz njihova dvorišta, iz Orijenta.

- Mi smo mjesecima bili u toj stvari, pričali s igračem, klubom koji podržavamo na neki način i nismo uspjeli odraditi taj transfer. Sad zamislite, imate klub s kojim ste u partnerstvu u drugoj ligi i taj klub proda igrača u Osijek za puno više novca, što je fantastično za njih. Da drugoligaš može prodati igrača za neki novac i osigurati si sredstva za rad. Koliko sam saznao, igrač je potpisao fantastičan ugovor. To bi i drugim igračima trebala biti smjernica - rekao je Palikuča.

- Evo, mi sad radimo na transferu jednog drugoligaškog igrača za ljeto, neću reći kojeg. Mislim da je najbolji igrač Druge HNL i vjerujem da može ovdje igrati, da nije eksperiment, sigurni smo da može. Doveli smo na zimu Duju Dujmovića iz Solina i vjerujemo da ga možemo razviti, čak i iz treće lige doveli smo igrača. Bazen talenata u Hrvatskoj je ogroman - dodao je.

Tko će biti prvak?

- Ona ekipa koja je to najviše zaslužila. Mislim da smo mi otpisani, koliko sam pročitao, ali ne vjerujem u to. Dok si na životu, trebaš vjerovati u sve te stvari. Nogomet nekad priča najluđe priče i nekad treba imati malo mašte i fantazije u svemu tome. Liga je stvarno tako dobra da nemaš lakih utakmica. Otpisani Dragovoljac je Šibeniku zabio pet komada, Dinamo se mučio protiv Gorice, nema prognoza u derbiju... Ima još puno utakmica do kraja, bit će napeto - kaže sportski direktor Rijeke.

- Hoće li Dinamo obraniti naslov? Mislim da oni to žele, da, haha. Mi ćemo u svaku utakmicu ući da je pobijedimo - zaključio je.