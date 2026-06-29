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TRANSFER KARIJERE

Pandur ostaje bez Premier lige: Odlazi iz Hulla i ide u Škotsku?

Piše Bruno Lukas,
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Pandur ostaje bez Premier lige: Odlazi iz Hulla i ide u Škotsku?
Zagrijavanje nogometaša Hrvatske i Slovenije uoči početka prijateljske utakmice | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski vratar Ivor Pandur, trenutno na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom, prelazi iz Hull Cityja u škotski Rangers za sedam milijuna eura

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Ivor Pandur (26) postat će novi vratar škotskog velikana Rangersa čim završi Svjetsko prvenstvo. Hull City prihvatio je ponudu od sedam milijuna eura, a kao zamjena u engleski klub stiže 33-godišnji Jack Butland, koji je posljednje tri godine proveo upravo u Rangersu.

Butland je iskusni vratar s devet nastupa za englesku reprezentaciju, a sada dobiva priliku za povratak u Premier ligu pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pandur je u Hull stigao u siječnju 2024. iz Fortune Sittarda za oko dva milijuna eura i za klub odigrao 92 utakmice, od kojih je 20 završio s mrežom netaknutom.

Prošle sezone bio je dio povijesnog plasmana Hulla u Premier ligu. Karijeru je počeo u Rijeci, a put ga je vodio kroz Hellas Veronu i nizozemski football sve do Engleske.

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Hull mora prodavati igrače kako bi zadovoljio pravila financijske održivosti u Premier ligi, a Pandurov odlazak u Rangers uz transfer Kylea Josepha u Middlesbrough za oko šest milijuna eura trebao bi pokriti financijski manjak i spriječiti moguće kazne.

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Na Mundijalu je Pandur treći vratar iza Livakovića i Kotarskog i još uvijek čeka prvi nastup za A reprezentaciju.

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