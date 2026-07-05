Paragvajski izbornik: Rane su mi otvorene. Preplavile su me emocije, ne mogu se sabrati...

Paragvaj se nakon poraza od aktualnih viceprvaka svijeta Francuza oprostio do Svjetskog prvenstva. Izabranici Didiera Deschampsa slavili su 1-0 u Philadelphiji realiziranim penalom Kyliana Mbappéa u 70. minuti.

Naime, Desire Doué je pao u kaznenom prostoru nakon duela s Gomezom. Bilo je udarca po potkoljenici, radilo se o spoticanju pa je glavni sudac nakon VAR intervencije dosudio penal. Sudačke odluke suca Ilgiza Tantasheva komentirao je izbornik Paragvaja Gustavo Alfaro.

Foto: Mike Segar

- Vidio sam situaciju na VAR ekranu dok su je provjeravali. Stajao sam iza suca i ne mogu biti objektivan. Sudac je imao prvi dojam i smatrao je da se igrač bacio kako bi iznudio kontakt - poručio je nakon susreta te dodao:

- Morat ću to detaljnije pogledati. Kada gledam snimku, jasno je da je Doué u zraku, vrlo je vješt i spretno se kreće u malom prostoru. Vjerujem da je noga bila ondje. Jako je teško povući nogu u takvoj situaciji. Ako kreneš na loptu, a pogodiš nogu, onda je to jedanaesterac. Što se tu može.

Unatoč porazu, Alfaro je naglasio kako je ponosan na svoje igrače koji su se borili protiv favoriziranih Francuza.

- Napuštam Svjetsko prvenstvo mirne duše, znajući da smo se borili. Tužan sam jer sam htio proći dalje, a poraz vas, naravno, nikada ne čini sretnim. Ne volim gubiti ni u čemu. Kao što sam rekao momčadi u svlačionici, ako želite biti pobjednici, prvo morate naučiti gubiti - rekao je.

Ugovor s reprezentacijom istječe mu krajem godine, a nakon ispadanja sa SP-a, kratko je prokomentirao budućnost na klupi Paragvaja.

- Danas su mi rane otvorene. Krvarim. Ne mogu se doista sabrati jer su me preplavile emocije. Mislim da moram pričekati da se sve slegne - zaključio je.