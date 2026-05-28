Partizan prerano slavio naslov? Nakon ozljede hrvatskog igrača finale će se igrati ponovno

Srpsko rukometno prvenstvo. čini se, ipak još nije dobilo prvaka. Nakon velikog skandala u drugoj utakmici finalne serije između Vojvodine i Partizana, koja je prekinuta zbog topovskog udara ubačenog na teren, sve upućuje na to da će se igrati nova utakmica.

Drama se dogodila u srijedu u dvorani Slana bara. Susret je prekinut u 15. minuti pri vodstvu Vojvodine 6-5, nakon što je drugi topovski udar eksplodirao u neposrednoj blizini gostujućega gola. Pritom je stradao Frane Mileta (25), rukometaš Vojvodine i povremeni hrvatski reprezentativac. Kako smo već pisali Mileta nakon eksplozije imao zujanje u ušima, oslabljeni sluh, probleme s koordinacijom, mučninu, vrtoglavicu i povišeni krvni tlak.

Unatoč incidentu, delegat je nakon prekida odredio momčadima da se vrate na teren. Igrači Partizana izašli su na zagrijavanje, dok Vojvodina nije željela nastaviti utakmicu zbog straha za sigurnost svojih rukometaša. Sudac je potom označio kraj, a prema propozicijama Partizan je mogao dobiti susret službenim rezultatom 10-0. Beograđani su se nakon toga fotografirali s navijačima u šampionskim majicama, ali slavlje bi, čini se, moglo biti preuranjeno.

Prema neslužbenim informacijama Mozzart Sporta, ARKUS liga odlučila je da se igra nova utakmica. Susret bi se trebao održati u ponedjeljak na Slanoj bari, ali bez gledatelja. Očekuje se i službena potvrda vodstva lige, dok se Rukometni savez Srbije zasad nije oglasio uz obrazloženje da ligom upravljaju klubovi.

Partizan se u međuvremenu oglasio priopćenjem u kojem je pozvao ARKUS ligu, Rukometni savez Srbije i Vojvodinu da se druga utakmica finalne serije ponovno odigra. Iz beogradskog kluba poručili su da žele osvojiti naslov na terenu, a ne za zelenim stolom. Naglasili su da su njihovi igrači, za razliku od rukometaša Vojvodine, bili spremni nastaviti utakmicu nakon što su se, prema procjeni službenih osoba, stekli uvjeti za igru. Istodobno su prozvali Vojvodinu i zapitali bi li Novosađani odbili povratak na teren da su oni vodili 1-0 u finalnoj seriji. Time se nastavilo prepucavanje dvaju klubova nakon jedne od najsramotnijih epizoda u srpskom rukometu.

Vojvodina je, pak, priopćila da se okreće oporavku Frana Milete. Novosađani su naglasili da je topovski udar eksplodirao samo nekoliko metara od njihova igrača i da je nakon toga završio na hitnom pregledu.

"Poštovani novinari, simpatizeri i prijatelji kluba, Hvala vam na interesu za rukometaša Vojvodine Frana Miletu. Kao posljedica topovskog hica koji je eksplodirao samo nekoliko metara od njega, osjetio je zujanje u ušima i gubitak sluha, uz gubitak koordinacije, a zatim mučninu i vrtoglavicu. Liječnici su mu dijagnosticirali i povišen krvni tlak. S liječničkim timom kluba, nakon prekida utakmice, upućen je na hitnu pomoć, gdje su obavljene daljnje pretrage. Prvi nalazi pokazuju da nema većih oštećenja i da bi se zdravstveno stanje trebalo vratiti u normalu u roku od nekoliko dana. S ovim informacijama završavamo priču vezanu uz ovu temu i okrećemo se oporavku našeg rukometaša", objavili su na društvenim mrežama.