Pavić: Dodig točno zna što i kad nam treba reći. Moja proslava? Morala je pratiti onakav potez

Nikola Mektić i Mate Pavić održali su Hrvatsku na životu. Koliko dugo, to ovisi i o Marinu Čiliću, ali Zagrepčanin i Splićanin odradili su svoj dio zadatka smanjivši zaostatak Hrvatske za Francuskom na 1-2. Štoviše, prvi su par koji je pobijedio Bonzija i Herberta (6-3, 7-5), koji je do ovog susreta u Osijeku imao svih pet pobjeda u pet dosadašnjih mečeva.

- Meč je bio ravnopravniji nego što pokazuje rezultat, iskoristili smo njihov slabiji početak, ispalo je dovoljno za prvi set. U drugom setu Herbert je pomogao s dvostrukim pogreškama, ali generalno smo zasluženo pobijedili - komentirao je Mektić.

Mnogi u Hrvatskoj od vas unaprijed očekuju siguran bod. Kako se nosite s tim?

- Možda javnost tako smatra, ali mi smo preiskusni i nećemo su u glavama takvu sliku stvoriti. Poznajemo situaciju, znamo što treba raditi.

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kad čovjek zna što treba raditi i kako treba, ponekad ga poljubi i sreća. Pavića je dva puta, jednom kad je spašavao drugu break-loptu na 5-3 u prvom setu pogodivši "prasicu", a drugi put kad je čudesno izvukao loptu pod nogama za drugi break, odnosno servis za meč. U proslavi je skoro završio na tribinama.

- Proslava je trebala pratiti takav potez, ha, ha. Publika nas je pratila, bilo je više navijača nego prvog dana. Ali, da, bio je to najvažniji poen meča. Bili smo jako dobro, to je presudilo. Bonzi ipak nije tipičan igrač parova, Herbert ih ove godine ne igra često.

Za razliku od prijašnjih mečeva u Davis Cupu, u ovom su Pavić i Mektić na klupi imali najboljeg mogućeg savjetnika, majstora parova i izbornika Ivana Dodiga. Koliko vas je uopće savjetovao?

- Koliko god možda igrač bio dobar u singlu, neće on tek tako dati dobar savjet za igru parova. Dodo nam je neke stvari rekao točno kad je trebalo, više kao podsjetnik. Principe više-manje znamo, a on sve to u parovima razumije i zna točno što i kad treba reći - dodao je Mate.

Nikola i Mate u 10. zajedničkom meču u Davis Cupu upisali su osmu pobjedu. Ove godine na Touru, za usporedbu, četiri su puta igrali jedan protiv drugog. Kako je u takvim mečevima?

- Imamo nepisano pravilo da tko dobije, plaća večeru. Da gubitnik barem malo može ublažiti poraz, ha, ha.

