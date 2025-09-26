Obavijesti

IDU DALJE

Pavić i Arevalo uspješno prošli prvo kolo ATP 500 u Pekingu

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u prvom kolu Pekinga pobijedili Skupskog i Smitha 6-3 i 7-6 te čekaju protivnike s kojima će igrati u drugom kolu

 Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner, Marcelo Arevalo iz Salvadora, uspješno su započeli nastup na ATP 500 turniru u Pekingu.

Pavić i Arevalo su postavljeni za druge nositelje turnira, a na startu su pobijedili Britanca Neala Skupskog i Australca John-Patricka Smitha sa 6-3, 7-6(6). U prvom setu dvoboja Pavić i Arevalo su dominirali te su u njemu napravili dva breaka. U drugoj dionici nije bilo break gemova, dok su u tie-breaku Pavić i Arevalo spasili jednu set loptu kod 5-6. Tada su napravili niz od tri poena i plasirali se u drugo kolo.

Tamo će igrati protiv pobjednika meča u kojem Kinezi Shang i Zhang igraju protiv Argentinca Andreozzija i Francuza Guinarda. Prvi nositelji u Pekingu su britanski tenisači Julian Cash i Lloyd Glasspool.

