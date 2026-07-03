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NIGDJE NE IDE!

Perišić: Bit ću tu dok sam zdrav i činim razliku. To mogu obećati

Piše Luka Tunjić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
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HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Tada nisam igrao u reprezentaciji pa ne znam, ali možda je bilo gore 2008. godine, kad smo primili gol u zadnjoj sekundi. Tada smo isto dominirali i bilo je puno suza, poručuje Perišić

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Boli, iskreno boli, možda i više nego 2016. kada smo dominirali cijelu utakmicu, poručio je Ivan Perišić nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva 2026. Portugal je s 2-1 slavio u šesnaestini finala, a upravo je Perišić zabio jedini gol Hrvatske na utakmici, bilo je to u 53. minuti za vodstvo.

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SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poraz podsjeća na onaj s Europskog prvenstva 2016., kad su "vatreni" ispali u osmini finala Europskog prvenstva nakon napete utakmice s Portugalcima u kojoj su pokazali sjajno lice.

- Sad smo imali i bolje šanse, mislim da smo im poklonili golove. Treba zaboraviti poraze, kako i pobjede, i okrenuti se novim utakmicama - poručio je Perišić nakon utakmice pa analizirao utakmicu.

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- Bili smo previše u niskom bloku u prvom poluvremenu, to nije bilo dobro. Popravili smo se u drugom poluvremenu, dominirali, ali eto. Kad igraš lošije ne primiš gol, kad igrate bolje primite dva gola. Nemamo što zamjeriti ikome.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Nije detaljno komentirao spornu situaciju s kraja utakmice, kad je Igor Matanović glavom dirao loptu i proslijedio je Mariju Pašaliću, koji je bio u zaleđu.

- Kažu da ga je dirala pa da ga nije dirala lopta. Više ne znam ta pravila. Utakmica je bila dobra i otvorena, još smo jednom pokazali da možemo igrati protiv velike reprezentacije. Portugal je strašna momčad - poručio je.

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Usporedio je ovaj poraz s onim na Euru 2008. od Turske.

- Tada nisam igrao u reprezentaciji pa ne znam, ali možda je bilo gore 2008. godine, kad smo primili gol u zadnjoj sekundi. Tada smo isto dominirali i bilo je puno suza. Život ide dalje, treba sve zaboraviti, okrenuti se i vidjeti što će biti novo.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

Za kraj je poručio da želi i dalje biti na raspolaganju "vatrenima".

- Nadam se da ću biti i dalje na raspolaganju. Nisam u godinama u kojima mogu reći sto posto da nastavljam dalje. Ali, dok nema ozljeda, dok sam zdrav i dok činim razliku na terenu, kao ovog turnira, bit ću tu. Dat ću sve od sebe, radit ću svaki dan da budem u top formi i jedino to mogu obećati.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić nakon Portugala

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Ivan Perišić nakon Portugala VIDEO
Ivan Perišić nakon Portugala | Video: 24sata

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