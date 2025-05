Perković: Još vjerujem u naslov i nije bilo pristupa 'lako ćemo'! Cvitanović: Čast ne možeš kupiti

Dinamo je, još jednom, podbacio. Ali to više nije vijest, to je realnost ove sezone. Potpuni debakl. Ali, ako momčad koja se bori za naslov prvaka u finišu sezone nije sposobna pobjeđivati Goricu i Lokomotivu (1-1), nije bi zaslužila naslov. Dinamovcima su na kraju utakmice još jednom i navijači okrenuli leđa, zvižducima ispratili "modre" u svlačionicu.

- Čestitam Lokomotivi na bodu, bili su kvalitetni, ovo je ogroman udarac našim ambicijama. Realno, otpočetka nismo bili pravi, uvijek smo imali dodir dva viška. U nastavak smo ušli dobro, imali prilike za gol, to je ključ u ovakvim situacijama. Primili smo eurogol, i završilo je 1-1 - rekao je Perković, pa dodao:

- Pristup "lako ćemo"? Ne bih rekao da je to bilo, ali nismo bili pravi. U prvom dijelu nam lopta nije cirkulirala kako smo željeli, nismo stvarli višak igrača, moramo dati kredita Lokomotivi, ja im čestitam.

Kako je moguće da Lokomotiva pokaže više htijenja u ovakvoj situaciji kad se Dinamo bori za naslov prvaka?

- Mislim da je problem bio višak dodira, nisu nam kreirali, da možemo reći kako je pristup bio loš, ali falilo nam je brzine kad smo imali loptu. Donošenja kvalitetnih odluka, u zadnjoj trećini, prečesto smo gubili posjede.

Ako bi ostali na klupi, po vašem mišljenju koliko igrača u svlačionici, Dinamo mora promijeniti na ljeto?

- Ne bih o tome spekulirao, današnja utakmica je presjek cijele sezone, gdje nismo bili dobri, pa smo bili dobri. I danas smo nakon 1-1 imali stativu, šansu Petkovića, udarac Baturine. A nije ovo prvi eurogol koji smo dobili u sezoni. Ljudi koji vode klub će napraviti prave poteze.

Vadili ste Kulenovića i Stojkovića, dva igrača koji su možda i najraspoloženiji golgeteri Dinama u ovom dijelu sezone...

- Stojković imao žuti karton, nekako u ofenzivnoj organizaciji sam želio novi impuls momčadi dati, nekad to uspije, nekad ne.

Vjerujete li i dalje u naslov prvaka?

- Da, dok god su matematičke šanse, mi ćemo se boriti. Vidjet ćemo kako će sutra utakmica završiti, kako god bilo, mi ćemo zadnje kolo odraditi na najbolji način - završio je Perković.

Riječ je dobio i Mario Cvitanović.

- Važan bod, odličan bod. Zaslužili smo ga, čestitke mojim igračima. Kako smo odigrali, kako se postavili. To je bilo ono što tražim od momčadi, da budu svi kao jedan, da se nemamo koga bojati. Da igramo za svoj obraz i čast, to je krucijalno u onome što je danas bilo bitno. Pokazali smo kvalitetu, teško ih je ostaviti bez šanse, ali smo odigrali dobru utakmicu - rekao je Cvitanović, pa dodao:

- Bili smo rasterećeni zbog rezultata Šibenika. Možda smo strategijom iznenadili Dinamo, još nismo igrali s tri igrača u zadnjoj liniji, ali to nas je natjerala situacija s ozljedama. Za tjedan dana, kroz tri ili četiri taktička treninga to je jako dobro funkcioniralo. Jako sam sretan i zadovoljan, to daje novu draž ligi. Meni je Dinamo dao sve, seniorske nogometne početke sam tu napravio, sve mi je dao Dinamo. To sam rekao i igračima, Dinamo mi je dao sve, ali će se morati potruditi da nas pobijede. Ako padnemo, past ćemo herojski, to su igrači prepoznali. Poštenje i čast se ne može kupiti, to smo danas pokazali.

Je li prvenstvo sad gotovo?

- Još se ima igrati, još je sve moguće. Neću ulaziti u kalkulacije, ali sve je otvoreno. Ima se još tu igrati, sve će biti zanimljivo. Svatko ima svoju šansu, na njemu je da je iskoristi, da da sve od sebe kako bi bio što bolji. Ako gledamo tako, to je jedino ispravno kako možemo gledati na nogomet, život i sve ostalo.

Što može Robert Mudražija u Dinamu?

- Jako inteligentan igrač, pričali smo puno ovaj tjedan. Nije lako biti Robert Mudražija biti ovaj tjedan, niti na ovoj utakmici. On je sve odradio sjajno, vidjeli ste kako se kreće, on preuzima odgovornost. Ne boji se primiti loptu, jako dobro reagira. Danas je igrao odgovorno u fazi obrane, a prema naprijed. Kvaliteta za Dinamo? Da, ima kvalitete. Vezni igrač s 14 golova u sezoni? Taj ima ekstra kvalitetu. Definitivno da - završio je Cvitanović.