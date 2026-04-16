TOTALNI RASPAD SELEÇÃA

Pesimizam u Brazilu uoči SP-a, većina navijača predviđa debakl

Piše HINA, Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Brazil proživljava najteže dane u povijesti jer tek 29 posto navijača vjeruje u osvajanje svjetskog trona. Totalni kaos u svlačionici i na terenu sugerira da je kultna 'Joga Bonito' službeno mrtva

Admiral

Anketa među dvije tisuće ljudi u Brazilu otkrila je porazan podatak: povjerenje u reprezentaciju palo je na najnižu razinu u zadnjih 30 godina. Čak 46 posto Brazilaca smatra da momčad neće proći ni četvrtfinale nadolazećeg Svjetkog prvenstva, fazu u kojoj ih je na prošlom prvenstvu šokirala Hrvatska. Pesimizam nije slučajan jer navijači vide gubitak identiteta na terenu i kaos u Savezu, koji je u sedam mandata promijenio čak pet predsjednika.

Brazilski nogomet je možda u najdubljoj krizi ikada. Olimpijska reprezentacija zemlje nije se uspjela kvalificirati za Pariz 2024., dok je brazilska muška reprezentacija izborila plasman na SP s petog mjesta u južnoameričkoj fazi, s više poraza (6) nego u posljednja četiri ciklusa zajedno (5). Potpuno neprihvatljivo za reprezentaciju koja je osvojila rekordnih pet svjetskih prvenstava.

Surova realnost pokazuje da Brazil više nije vladar Južne Amerike, već tek četvrta momčad kontinenta. Argentina, Urugvaj i Kolumbija trenutno izgledaju kao svemirski brodovi za "seleção", ne nužno zbog talenta, već zbog jasnog sustava igre i trenera koje igrači zapravo poštuju. Dok Kolumbija igra finale Cope Americe, Brazil se muči protiv ekipa poput Kostarike, što samo produbljuje osjećaj da je momčad potpuno izgubila put.

Dodatni nemir unijela je i slabašna igra u nedavnim prijateljskim susretima u SAD-u početkom travnja. Izgubili su od Francuske 2-1 koja je završila i s igračem manje, a iako su slavili protiv Hrvatske s 3-1, rezultat vara jer su se mučili do samog finiša. Do 88. minute na semaforu je stajalo 1-1, a 'vatreni' su dominacijom u posjedu još jednom pokazali sve brazilske slabosti.

Glavni krivac za propast je potpuni kaos u Savezu, koji su godinama tresli korupcijski skandali i stalne smjene predsjednika. Dok su rivali gradili stabilne sustave, Brazil je gubio vrijeme na privremena rješenja, čime je potpuno srušen autoritet izbornika nad zvijezdama koje više ne poštuju struku.

Osim toga, Brazil je izgubio svoj prepoznatljivi stil igre jer talenti prerano odlaze u Europu i gube vezu s domaćim navijačima. Bez pravog vođe na terenu i reda u uredima, peterostruki svjetski prvaci prestali su biti prijetnja za protivnike i postali momčad koja živi isključivo na staroj slavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

