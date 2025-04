Petković: Fabio Cannavaro mi nije dozvolio da kažem istinu...

Kada nemate dobre rezultate neminovnost je da se suradnja raskida, komentirao je Bruno Petković na konferenciji uoči 29. kola HNL-a u kojem će Dinamo odmjeriti snage s Osijekom (subota, 18.45 sati). Napadač "modrih" mislio je, naravno, na donedavnog trenera Fabija Cannavara, koji je ranije ovog tjedna razriješen trenerske dužnosti u Maksimiru.

Uoči Cannavarove smjene pojavila se glasina da Petković ne želi trenirati dok je Talijan na klupi. Dinamo je to brzo demantirao, a Petković je sada otkrio više detalja o svojem odnosu s Cannavarom i poručio kako mu osvajač Zlatne lopte iz 2006. godine nije dopustio odlazak na presicu prije dva mjeseca kada je kružila, također demantirana, glasina da su ga pretukli kamatari.

- Ne želim voditi medijski rat, direktna sam osoba. U moru svih problema, gdje god taknete niste pogriješili, i u moru toga vi izmišljate informacije. Neka pokažu da se jednom nisam vratio. Imao sam samo jednu situaciju kad sam imao napuknut bubnjić pa nisam mogao letjeti. Toliko stvari imate negativnih za napisati, sve možete kritizirati, a nalazite priče koje nemaju veze s vezom. Jesu li to pokušaji destabilizacije, jesu li to na osobnom nivou mene, ne znam? Prije tri mjeseca mi je žao, to je možda jedina nesuglasica s Fabijom jer mi prije Osijeka nije dao da odem na pressicu, kada ste napisali da sam pretučen. - rekao je Petković.

Osvrnuo se na stanje na tablici.

- Hvala Cannavaru i njegovom stožeru na predanom radu. Naša situacija nije blistava, ona je takva da smo mi u rupi. Mogu obećati da će momčad kopati da se izvučemo. Igramo s Osijekom, maksimalno ih respektiramo, ove sezone nismo dobro prolazili s njima, ali vjerujem da će momčad pokazati reakciju na zbivanja.

Tvrdi kako u svlačionici aktualnog prvaka Hrvatske nema raskola...

- Puno toga se pisalo i čitalo, sve to utječe na ekipu. Svjesni smo rezultata i krize igre. Trebamo spustili glavu i raditi. Stoji iza sebe i ekipe, bez obzira na sve pokušaje destabilizacije. Snosimo veliku odgovornost što nismo znali reagirati, ja sam tu možda i najviše kriv. Trebao sam i ja više biti podrška ekipi i ponekad smiriti situaciju, a ne donositi dodatni nemir. Svatko od nas treba krenuti od sebe. Poboljšati sebe da doprinesemo, to je jedini pravi put da završimo sezonu uzdignute glave. Odraditi osam kola do kraja. Moramo se pravdat navijačima koji su tu svaku utakmicu - rekao je Petković i nastavio...

- Neki dan sam pročitao da imamo problem s Baturinom, da su senatori najveći problem, da oni smjenjuju trenere. Zašto bih bušio Cannavara ako ga smjenjujem? Baturina je jedan od najvećih talenata u Dinamu, on će završiti u velikom klubu. Mladi imaju stopostotnu podršku starih. Nesuglasica je bilo puno više prijašnjih godina, nego sada. Kad je rezultatska kriza onda je sve loše, razumijem da je to tako - ističe Petković.

Napadač "modrih" dodao je kako je spreman za igru od prve minute, ali kako mu nedostaje kontinuitet utakmica i kako je to razlog njegove loše forme.