Lionel Messi trenutačno se odmara i oporavlja od lakše ozljede, a za to vrijeme dao je veliki intervju.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu

I dok su djelići intervjua objavljeni već ranije, kao onaj u kojemu je Messi otkrio da nekad poželi biti nepoznat široj javnosti, dotakao se i mnogih drugih tema:

- Ja jesam privilegiran zbog svega, ali često bih želio biti anoniman. Htio bih uživati u odlasku na tržnicu, kino ili restoran, naročito kad sam s djecom - rekao je Messi.

Dotakao se i smrti svog sunarodnjaka, Diega Maradone:

- Za njegovu sam smrt doznao porukom od svog oca. Bio sam kod kuće. Bilo je to baš suludo, nitko to nije očekivao i nitko još ne može vjerovati. Bila je to užasna stvar. Dres koji sam skinuo nakon što sam zabio gol poslije njegove smrti? Dali su mi ga ljudi iz Newwella. Imao sam ga spremljenog i mislio sam da je to pravo vrijeme. Taj dan sam znao da moram zabiti gol, a sama akcija za gol stvorila se od nikud, kada je uopće nisam očekivao - rekao je Messi, prenosi Marca.

Dotakao se i svoje ovoljetne trakavice s Barcelonom kada je htio napustiti klub:

- Puno puta sam rekao predsjednik da odlazim. Mislio sam da mi treba promjena, morao sam pobjeći od svega toga. Tad je predsjednik Bertomeu počeo filtrirati stvari kako bi sve izgledalo da sam ja zlikovac. Bilo je to užasno, a odluka je bila jako teška. Bilo mi je teško odlučiti napustiti klub mog života, ne mislim da postoji bolji grad od ovoga. Moja obitelj se nije htjela preseliti. Imao sam to na umu i prije Suareozovog odlaska. Bartomeu me prevario u puno stvari kroz nekoliko godina - rekao je Messi te otkrio kako zbog sporta puno propatio, a u svemu ovome jednom je zbog nečega i zaplakao, no nije htio otkriti zbog čega točno.

Potom je otkrio misli li ipak ostati u Barceloni i dalje:

- Ne znam hoću li otići, ali ako odem htio bih otići na najbolji mogući način. Ako odem, htio bih se i vratiti živjeti ovdje i raditi u klubu. Barcelona je veća od ijednog igrača. Nadam se da će predsjednik koji dođe postupiti kako treba. Nemoguće je da završim u Realu ili Atleticu - rekao je Leo, prenosi Marca.