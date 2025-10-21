Obavijesti

ZANIMA GA SAMO POJAS

Plazibat obećao lov na vrh: Ako ne uspijem, odlazim zauvijek

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Održan media day s borcima nadolazećeg Glory 95 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Splitski teškaš trebao se još prošle godine boriti protiv Rigtersa u Zagrebu, ali je zbog ozljede morao otkazati nastup

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (29 godine, 27-5) napokon se vraća u ring nakon dvije i pol godine pauze zbog teške ozljede ruke koju je zadobio u borbi protiv Nigerijca Tariqa Osara u lipnju 2023. godine. Povratnički meč odradit će 13. prosinca na priredbi Glory Collision 8 u nizozemskom Arnhemu, gdje će mu protivnik biti domaći borac Levi Rigters (30, 21-4).

Pobjeda bi Plazibatu otvorila put na završni turnir osmorice najboljih teškaša svijeta, koji će se održati početkom iduće godine. Ondje bi hrvatski borac bio među glavnim favoritima za naslov. No njegov je krajnji cilj jasan, želi borbu s Riccom Verhoevenom, dugogodišnjim prvakom Gloryja.

- Ne bih se više borio u Gloryju da ne vjerujem kako mogu pobijediti Rica i postati prvak. Ne radim ovo zbog novca ni slave, nego zato što volim ovaj sport. Ne želim biti drugi ili treći. Ako se vratim i shvatim da nisam taj tip, bit ću iskren prema sebi i prihvatiti to - poručio je Plazibat u videu koji je objavljen na Gloryjevim društvenim mrežama.

Splitski teškaš trebao se još prošle godine boriti protiv Rigtersa u Zagrebu, ali je zbog ozljede morao otkazati nastup. Plazibat je do ozljede bio jedan od najaktivnijih i najuspješnijih teškaša u Gloryju. Od 2019. do 2022. godine odradio je više zapaženih nastupa i približio se borbi za naslov. Početkom 2023. trebao se napokon sučeliti s Verhoevenom, no Nizozemac je ozlijedio koljeno, pa je hrvatski borac prihvatio dvoboj za privremenog prvaka protiv Osara. Tada je doživio težak poraz i lom ruke koji ga je udaljio iz ringa.

S druge strane, Rico Verhoeven (36, 66-10) i dalje neprikosnoveno vlada teškom kategorijom. Nizozemac 11 godina i neprekinuto drži pojas Gloryjeva prvaka. Iako su mu se brojni izazivači približili, nitko ga još nije uspio srušiti.

