Počinje nova era Formule 1! Red Bull i Verstappen prvi otkrili izgled nove jurilice. I oduševili

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Red Bull otkrio futuristički bolid za 2026., izazvavši lavinu oduševljenja! S novim dizajnom i Ford motorom, cilj je povratak na vrh nakon dramatičnog poraza od McLarena. Fanovi oduševljeni

Iako je do početka sezone Formule 1 2026. ostalo još mnogo vremena (počinje 8. ožujka u Bahreinu), uzbuđenje među obožavateljima najbržeg cirkusa na svijetu već doseže vrhunac. Službeni Instagram profil Formule 1 pokrenuo je lavinu predstavljanjem novog izgleda bolida momčadi Red Bull Racing, čime je i službeno započela sezona otkrivanja jurilica za novu, revolucionarnu eru ovog sporta.

U seriji pomno režiranih fotografija, Red Bull je prikazao svoj bolid za 2026. godinu, koji zadržava prepoznatljivu tamnoplavu, crvenu i žutu kombinaciju boja, ali s agresivnijim i modernijim linijama. Matirana tamnoplava podloga ističe logotipe ključnih partnera, no najviše pozornosti privlači istaknuti logo Forda, koji označava novo poglavlje u povijesti momčadi.

Naime, Red Bull će od 2026. po prvi put u svojoj povijesti koristiti vlastitu pogonsku jedinicu, razvijenu u suradnji s američkim automobilskim divom.

Ovo predstavljanje nije samo estetske prirode. Sezona 2026. donosi najveću promjenu tehničkih pravila u posljednjih nekoliko desetljeća, s uvođenjem potpuno novih hibridnih pogonskih jedinica koje će imati gotovo jednak omjer snage iz motora s unutarnjim izgaranjem i električne energije, kao i uvođenje aktivne aerodinamike.

Nakon što su im u dramatičnoj sezoni 2025. Lando Norris i McLaren-Mercedes preoteli oba naslova prvaka, Red Bull ovim potezom jasno pokazuje ambiciju za povratak na vrh.

Oduševljenje i nostalgija u komentarima

Reakcije publike na objavu bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Komentari su se nizali velikom brzinom, a mnogi su pohvalili odvažan dizajn. "Jednostavno predivno!", "Savršeno uklopljeno", samo su neke od pohvala. Zanimljivo je da su se javili i navijači suparničkih momčadi, poput jednog obožavatelja McLarena koji je napisao: "Kao navijač McLarena, ovo je prekrasno".

Ipak, najviše emocija izazvali su komentari koji su novi bolid povezali sa slavnom prošlošću Red Bulla. Mnoge je dizajn podsjetio na legendarni RB6 s kojim je Sebastian Vettel osvojio svoj prvi naslov prvaka. "Izgleda kao Vettelov RB6", stoji u jednom od najpopularnijih komentara.

Vizualni identitet novog bolida otkrila je i ekipa Racing Bullsa, koja je u praksi Red Bullova "B" ekipa na gridu Formule 1. Racing Bullsi prije nekoliko su godina odstupili od plavo-sive kombinacije, a i ove sezone nastavili su u duhu primarno bijele boje, koja dominira na njihovom bolidu.

