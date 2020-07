'Podržavam Bartomeua, ionako je VAR pomogao Realu u La Ligi'

Barcelona nije izgledala sjajno posljednjih par utakmica, ali je jasno i da je VAR učinio neke pogreške zbog kojih je Real Madrid pobijedio u utakmicama, smatra Rosell

<p>Bivši predsjednik Barcelone,<strong> Sandro Rosell</strong>, stao je u obranu <strong>Josepa Marije Bartomeua</strong>, čovjeka koji ga je na toj istoj poziciji zamijenio nakon što je Rosell nedužno završio u zatvoru na dvije godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Naime, Bartomeu nije omiljen među navijačima posljednjih godinu dana, a Rosell misli da je velik teret na njegovim leđima bez prava. </p><p>- Osvojio je izbore, ljudi su glasali - rekao je Rosell za Radio Marcu. </p><p>- Potpuno ga podržavam i stojim na njegovoj strani jer mislim da ga ljudi nepotrebno napadaju i da su ti ljudi koji to rade zapravo oni koji žele vidjeti njegov pad - kazao je.</p><p><strong>Rosell </strong>je također jedan od onih koji vjeruju da je VAR odigrao svoju ulogu u Barceloninom rezultatu u nastavku sezone.</p><p>- Barcelona nije izgledala sjajno posljednjih par utakmica, ali je jasno i da je VAR učinio neke pogreške zbog kojih je Real Madrid pobijedio u utakmicama - smatra on. </p><p>Na kraju se još jednom prisjetio svoga razdoblja u zatvoru gdje je proveo 643 dana da bi na kraju sve optužbe bile odbačene jer se ispostavilo da je Rosell nevin. </p><p>- Kada ste u zatvoru preispitujete puno stvari. Ne bih rekao da vam uništi život, ali puno toga stavi na čekanje. Ne želim izbrisati svoje sjećanje, ono je dio mog života - rekao je, ali onda dodao:</p><p>- Postoje ljudi koji su povukli veze kako bi mi oduzeli slobodu i to na dvije godine. Bilo je to jako bolno za moju obitelj. Sretan sam što su i oni i moji prijatelji od početka vjerovali da sam nevin. Za moju obitelj i mene, sloboda je neprocjenjiva - zaključio je. </p><p>Podsjetimo, ovo nije prvi puta da on razgovara o svojim doživljajima iz zatvora, a zbog toga boravka je tužio i Vladu Španjolske i to za gotovo 30 milijuna eura. </p><p>Većina iznosa, točnije, 28,062,950 eura dolaze iz poslovnog gubitka koji je Rosell pretrpio za vrijeme boravka u zatvoru. Ostatak je zbog štete na ugled (405,000), psiholoških (200,000) i emocionalnih trauma (320,000).</p>