On je iste sekunde donio odluku i u tom je trenutku imao obvezu prenijeti u VAR sobu što je vidio. On je očito rekao da je vidio da je netko udario Sterlinga u sobi. Ali ti suci u sobi su u nekim utakmicama na terenu i vidjeli su kontakt, ali ako je to za njih kontakt onda više ne bi smjeli biti na terenu. Oni su trebali reći 'Danny, molim te, idi još jednom provjeri na ekran', ali oni su potvrdili njegovu odluku. Potpuno krivo, rekao je HRT-ov sudački ekspert Marijo Strahonja o penalu kojim je Engleska pobijedila Dansku (2-1) i ušla u finale Europskog nogometnog prvenstva.

Raheem Sterling uspio je prevariti suca Dannyja Makkelieja na terenu i pao na minimalni dodir između Maehlea i Jensena u 104. minuti, a loptu je uzeo Harry Kane i pucao. Prvo mu je Kasper Schmeichel obranio udarac, a zatim je engleski kapetan naletio na odbijanac i poslao loptu u mrežu.

Tako je kontroverzna odluka pogurala 'gordi albion' prema prvom finalu europskih prvenstava, a nogometna je javnost ostala u šoku. Gotovo su svi zaključili da su Danci oštećeni, osim, naravno, Raheema Sterlinga kojemu nije prvi put da pada na ovakve dodire, a nije ni prvi put da mu se sude ovakvi penali.

- To je definitivno bio penal. Ušao sam u šesnaesterac, a on je ispružio nogu i bio je to čisti penal. Bila je to vrhunska izvedba. Morali smo potegnuti jako, primili smo prvi gol na turniru. Znali smo da moramo biti strpljivi i izjednačili. Znali smo da ih možemo samljeti i dobili penal, sad se moramo usredotočiti na vikend - zaključuje igrač Manchester Cityja.

Bilo kako bilo, Englezi su ušli u finale na način na kakav su ušli, a tamo će opet igrati pred domaćom publikom u nedjelju, 11. srpnja, s početkom u 21 sat. Skoro puni Wembley opet će bodriti sastav Garetha Southgatea, a pitanje je koga će Uefa delegirati da dijeli pravdu na tom susretu nakon svega što se dogodilo.