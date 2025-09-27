Pogledajte rezultate glasanja za najboljeg igrača prošle sezone, Dembele uvjerljivo na vrhu...

Ousmane Dembélé, krilni napadač Paris Saint-Germaina i francuske reprezentacije, okrunjen je kao najbolji nogometaš svijeta za sezonu 2024./2025., osvojivši prestižnu Zlatnu loptu. Njegova pobjeda, koja je izazvala erupciju oduševljenja u pariškom Théâtre du Châtelet, potvrda je sezone iz snova. Nakon godina u kojima se borio da ispuni ogroman potencijal u Barceloni, Dembélé je u Parizu eksplodirao, postavši apsolutni vođa PSG-a na putu do povijesnog trostrukog naslova - prve Lige prvaka u klupskoj povijesti, uz trofeje u Ligue 1 i Kupu Francuske. S 35 postignutih golova i 16 asistencija, 28-godišnjak je postao šesti Francuz s ovim priznanjem.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Imao je 'noge poput čačkalica', ovisio o videoigrama i 14 puta ozlijedio mišić. A onda prelomio | Video: 24sata Video

Uvjerljiva pobjeda i dominacija u glasovima

Analiza glasova koju je objavio magazin France Football otkriva koliko je Dembéléova pobjeda bila uvjerljiva. Francuski napadač prikupio je ukupno 1.380 bodova, ostavivši iza sebe mladu zvijezdu Barcelone, Laminea Yamala, koji je završio na drugom mjestu s 1.059 bodova. Razlika od 321 boda jasno pokazuje konsenzus među 100 novinara iz najbolje rangiranih zemalja prema Fifi. Iako je 18-godišnji Yamal imao spektakularnu sezonu i osvojio nagradu Kopa za najboljeg mladog igrača, Dembéléova ključna uloga u osvajanju Lige prvaka bila je presudan faktor koji mu je donio titulu.

PSG-ova dominacija i poredak najboljih

Ceremonija je potvrdila nevjerojatnu sezonu za Paris Saint-Germain, koji je proglašen najboljim muškim klubom godine. Njihova dominacija ogleda se i u poretku za Zlatnu loptu, gdje se čak pet njihovih igrača našlo među prvih deset.

Konačni poredak i bodovi (Top 10):

1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) - 1.380 bodova

2. Lamine Yamal (Barcelona) - 1.059 bodova

3. Vitinha (Paris Saint-Germain) - 703 boda

4. Mohamed Salah (Liverpool) - 657 bodova

5. Raphinha (Barcelona) - 620 bodova

6. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) - 484 boda

7. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 378 bodova

8. Cole Palmer (Chelsea) - 211 bodova

9. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) - 172 boda

10. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) - 171 bod

Zanimljivo je primijetiti i pad nekih velikih imena. Bivši suigrač pobjednika, Kylian Mbappé, završio je na sedmom mjestu, dok je Jude Bellingham, treći u poretku 2024., pao na 23. mjesto. Prošlogodišnji pobjednik Rodri zbog teške ozljede nije bio u konkurenciji.

Ousmane Dembélé je priliku koja se otvorila iskoristio na najbolji mogući način, transformiravši svoj neupitni talent u konkretne rezultate i trofeje. Njegova pobjeda na izboru za Zlatnu loptu 2025. godine nije samo nagrada za individualnu briljantnost, već i kruna za kolektivni uspjeh koji je predvodio, čime je ispisao jednu od najljepših priča o nogometnom iskupljenju.

