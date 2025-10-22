Obavijesti

JOŠKO PODIJELIO ENGLEZE

Pogledajte statistiku Gvardiola: 'Po njemu je opleo i Pep', 'Bio je neopjevani junak utakmice'

Pogledajte statistiku Gvardiola: 'Po njemu je opleo i Pep', 'Bio je neopjevani junak utakmice'
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Iako su mu neki navijači na X-u zamjerili "lošu distribuciju lopte" i netočna dodavanja, statistika ne laže. Joško je točno odigrao 70 od 78 dodavanja, što je gotovo 90 posto uspješnosti. Otklonio je sedam opasnih situacija i oduzeo dvije lopte

Napokon smo oni stari, zadovoljno i ushićeno komentiraju navijači Manchester Cityja, nakon što su "građani" rutinski pobijedili Villarreal (2-0) u trećem kolu Lige prvaka. Momčadi Pepa Guardiole to je deveta uzastopna utakmica bez poraza u svim natjecanjima, nakon vezanih poraza od Spursa i Brightona u Premier ligi.

Nakon odmora u prvenstvu, Joško Gvardiol (23) vratio se u početni sastav Cityja, a njegov je nastup podijelio mnoge. Naime, "vatreni" je opet zaigrao na lijevom beku, iako ga Gvardiol u posljednje vrijeme puno češće stavlja na stopera. Pozicija lijevog beka mu, naravno, nije strana, prve dvije sezone na Otoku ionako je pretežito proveo baš na toj poziciji.

Ali, kontinuitet je važan svakom igraču, pa i Jošku, koji je ipak uvijek spreman udovoljiti zahtjevima trenera. A kako je to izgledalo na travnjaku? Gvardiol je odigrao cijeli susret protiv Villarreala i imao točno 100 dodira s loptom.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

Iako su mu neki navijači na X-u zamjerili "lošu distribuciju lopte" i netočna dodavanja, statistika ne laže. Joško je točno odigrao 70 od 78 dodavanja, što je gotovo 90 posto uspješnosti. Otklonio je sedam opasnih situacija i oduzeo dvije lopte. Ipak, ni portali nisu složni oko njegove ocjene.

Poznati nogometni portal Goal Hrvatu je dao najslabiju ocjenu u obrani Cityja, samo peticu, dok je najviša moguća ocjena 10.

- Ponekad mu je nedostajalo koncentracije, a po njemu je 'opleo' i Pep zbog lošeg dodavanja...

UEFA Champions League - Villarreal v Manchester City
Foto: Pablo Morano/REUTERS

S druge strane, ugledni Sports Illustrated dao mu je najveću ocjenu u obrani "građana", točnije 7,8, koliko je dobio i golman Gianluigi Donnarumma!

- Neopjevani heroj utakmice. Gvardiol je napravio dobar posao u povezivanju igre s Dokuom, a opet je konzistentno bio na razini na vlastitoj polovici, iako je Villarreal rijetko imao loptu - napisao je SI.

Manchester Evening News i engleski Express dali su mu šesticu, a to je očito samo dokaz koliko je visoko Gvardiol postavio ljestvicu u Manchesteru.

