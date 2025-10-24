Pogledajte što je nevjerojatni Curry zabio i spasio Warriorse kod Jokića, MVP zabio čak 55!

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica samog početka nove NBA sezone, Golden State Warriorsi su u svom Chase Centeru nakon produžetka svladali Denver Nuggetse rezultatom 137-131. Večer je obilježio dvoboj dvojice nevjerojatnih strijelaca, Aarona Gordona koji je za goste ubacio 50 koševa i Stephena Curryja koji je s 42 koša i ledenom mirnoćom u ključnim trenucima donio Warriorsima drugu pobjedu sezone i savršen omjer 2-0.

Aaron Gordon odigrao je utakmicu života. Njegovih 50 poena novi je osobni rekord karijere, ali i novi rekord franšize Nuggetsa za utakmicu otvaranja sezone, čime je srušio Alexa Englisha i njegovih 47 poena iz 1985. godine.

Foto: Bob Kupbens

Gordonova večer bila je definicija efikasnosti; iz igre je gađao nevjerojatnih 17 od 21, a za tricu gotovo savršenih 10 od 11. Prema statistici "true shooting percentage" (napredna statistika koja računa težinu slobodnih bacanja i trici uz udarce za dva poena) bila je to najefikasnija utakmica s 50 ili više poena u povijesti NBA lige sa 105,8 posto.

Već u prvom poluvremenu najavio je što se sprema, pogodivši svih sedam šuteva za tri poena, što je također rekord za otvaranje sezone. Zahvaljujući njegovoj kanonadi, Nuggetsi su na odmor otišli s vodstvom 70-61, unatoč tome što su utakmicu otvorili zaostatkom 0-10. Činilo se da je sve spremno za njegovu pobjedničku večer kada je pogodio tricu za vodstvo 25 sekundi prije kraja regularnog dijela.

Curry preuzeo u svoje ruke

No, tada je na scenu stupio Stephen Curry. Najbolji šuter svih vremena pokazao je zašto nosi taj epitet, odgovorivši na Gordonovu tricu svojom, s loga, samo četiri sekunde kasnije za izjednačenje na 120-120. Nakon što je Draymond Green zaustavio Nikolu Jokića u posljednjem napadu, utakmica je otišla u produžetak.

Curry, koji je 35 od svoja 42 poena postigao u drugom poluvremenu i produžetku, bio je nezaustavljiv. U jednom trenutku, na prijelazu iz četvrte četvrtine u dodatnih pet minuta, postigao je 16 uzastopnih poena za svoju momčad.

U produžetku su Warriorsi serijom 12-2 prelomili susret, a ključne koševe postigli su Al Horford i Jimmy Butler, koji je tricom za 133-127 na 41 sekundu do kraja otklonio sve dvojbe. Curry je pobjedu zapečatio polaganjem u tranziciji i svojom poznatom "laku noć" proslavom. Sažetak možete pogledati OVDJE.

Jokićev triple-double

Iako su glavne uloge pripale Curryju i Gordonu, Nikola Jokić je također imao sjajnu večer. Trostruki MVP završio je utakmicu s 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, čime je postao tek drugi igrač u povijesti uz Oscara Robertsona s četiri triple-double učinka u otvarajućim utakmicama sezone. Kod Nuggetsa se istaknuo i Jamal Murray s 25 poena i 10 asistencija.

U pobjedničkim redovima, uz Curryja, čak šest igrača imalo je dvoznamenkasti učinak. Jimmy Butler je dodao 21 poen, a iskusni Al Horford 13. Vrijedi istaknuti i da su Warriorsi značajno popravili problem izgubljenih lopti iz predsezone, završivši utakmicu sa samo osam turnovera.

Foto: Bob Kupbens

Bila je to večer koja je imala intenzitet doigravanja i pokazala je da će napadačka moć Warriorsa biti problem za svaku obranu u ligi. Unatoč povijesnoj partiji Aarona Gordona, magija Stephena Curryja još je jednom bila presudan faktor.

Nevjerojatna večer MVP-ja

U noći koja će se dugo pamtiti, ljubitelji košarke svjedočili su istinskom spektaklu koji je nadmašio sva očekivanja. U prvom susretu nakon epskog NBA finala 2025. godine, aktualni prvaci Oklahoma City Thunder ugostili su Indiana Pacerse u utakmici koja je pružila sve, dramu, nevjerojatne preokrete i individualnu izvedbu za anale.

Nakon dva iscrpljujuća produžetka, Thunder je slavio rezultatom 141-135, a junak večeri bio je nestvarni Shai Gilgeous-Alexander koji je utakmicu završio s čak 55 postignutih koševa.

Foto: Trevor Ruszkowski

Samo nekoliko mjeseci nakon što su u sedam infarktnih utakmica finala podigli trofej Larryja O'Briena, Oklahoma City Thunder ponovno je stao nasuprot svojim najvećim rivalima. Atmosfera u dvorani Paycom Center bila je naelektrizirana od prve sekunde.

Od samog podbacivanja lopte, intenzitet je bio na razini doigravanja. Svaki posjed lopte bio je bitan, svaka obrana igrala se s maksimalnom energijom, a publika je gromoglasno reagirala na svaki potez. Vidjelo se da ožiljci iz finala još uvijek postoje s obje strane, pretvarajući ovaj susret u pravi košarkaški rat ispunjen žestokim duelima i taktičkim nadmudrivanjem trenera.

Drama u četiri čina i dva produžetka

Utakmica je bila nevjerojatno izjednačena od početka do kraja. Momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, a nijedna se nije uspjela odvojiti na značajniju prednost. Pacersi, predvođeni svojim dinamičnim bekovskim parom, pokazali su zašto su stigli do samog kraja prošle sezone, pogađajući teške šuteve i igrajući brzu i modernu košarku. U trećoj i početkom četvrte četvrtine, činilo se da gosti preuzimaju kontrolu i grade prednost koja bi mogla biti nedostižna.

Međutim, prvaci su pokazali zašto nose taj naslov. Predvođeni svojim liderom, Thunder je pojačao obranu, prisilio Pacerse na nekoliko izgubljenih lopti i strpljivo, poen po poen, topio njihovu prednost. U posljednjim sekundama regularnog dijela, pri rezultatu 118-116 za Indianu, Jalen Williams pogađa nevjerojatan šut s poludistance i šalje utakmicu u produžetak.

Foto: Trevor Ruszkowski

Prvih dodatnih pet minuta donijelo je nastavak drame. Obje momčadi pogađale su ključne šuteve, a obrane su bile na rubu snaga. Ni nakon 53 minute igre pobjednik nije bio odlučen, pa se ušlo u drugi produžetak. Tu je do izražaja došla nevjerojatna mentalna i fizička snaga Thundera, ali prije svega, genijalnost jednog čovjeka.

Shai odigrao utakmicu za pamćenje

U središtu svega što se događalo na parketu bio je Shai Gilgeous-Alexander. Kanadski virtuoz, MVP prošlogodišnjeg finala, odigrao je utakmicu karijere i pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih igrača današnjice. Njegovih 55 koševa, uz 8 asistencija i 6 skokova, djelovali su kao umjetničko djelo.

Pogađao je iz svih pozicija – nezaustavljivi prodori završavali su polaganjima, prepoznatljivi šutevi s poludistance parali su mrežicu, a u ključnim trenucima bio je nepogrešiv s linije slobodnih bacanja.

U drugom produžetku, kada su ostali igrači bili na izmaku snaga, SGA je preuzeo potpunu odgovornost. Postigao je 10 od 14 poena svoje momčadi u tom periodu, slomio otpor Pacersa i donio Thunderu pobjedu koja će se prepričavati. Sažetak napete utakmice možete pogledati OVDJE.

Njegova smirenost pod pritiskom i sposobnost da pogađa najteže šuteve kada je najvažnije potvrdili su njegov status superzvijezde NBA lige . Bila je to izvedba koja definira naslijeđe i koja je protivnicima poslala jasnu poruku o tome tko je vladar lige.