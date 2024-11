Pokazao da je najbolji ikad pa ga 'pojeo Predator'. Otad želi samo jedno, ostavštinu i Jonesa

Stipe Miočić (42) će u noći sa subote na nedjelju, 16. na 17. studenoga, nakon godinu dana odgode i čak tri godine od zadnje borbe ući u oktogon protiv Jona Jonesa u borbi za naslov prvaka teške kategorije UFC-a. Ususret meču, ponavljamo Miočićevu karijeru u feljtonu od četiri dijela. Prvi govori o njegovom odrastanju i dolasku do kaveza, drugi o njegovim najvećim pobjedama, a treći o prekrasnim trenucima izvan kaveza, ali teškim unutar te gubitku i povratku pojasa. Četvrti i zaključni govori o periodu od posljednjeg meča do danas.

00:56 Nova Miočićeva tetovaža

Nokautirao je Daniela Cormiera (45, 22-3) i vratio pojas teškaškog prvaka. Znalo se već tad da je nemoguće izbjeći - trilogiju. Odmah je to najavio Dana White, jednostavno, bilo je neizbježno. Već su tada krenuli napisi da je to meč za najboljeg teškaša u povijesti, a 'DC' je najavio da bez obzira na ishod odlazi u mirovinu.

No, u sve se uključio inače Cormierov 'dobar prijatelj, Jon 'Bones' Jones (35, 27-1-1) koji je koketirao s napuštanjem poluteške kategorije, a na kraju to i napravio te najavio veliki pohod na tešku kategoriju. U očima 'gazde' UFC-a vjerojatno su se pojavili brojni milijuni koje 'Bones' može donijeti.

U trilogiji pokazao da je najbolji ikad

Čak se i razgovaralo o nekom mogućem drugom meču jedno kraće vrijeme, ali pritisak javnosti bio je prevelik jer je trilogija ono što su željeli. Za 'Bonesa' ima vremena, a Stipe par mjeseci nije želio komentirati nikakve napise o idućoj borbi već samo uživati u svojem pothvatu.

A onda je postalo jasno, 15. kolovoz je datum na koji će u kavez ući Daniel Cormier i Stipe Miočić po treći put. Meelah Claire je već porasla, nije bilo upitno da je Stipe u potpunosti koncentriran na Cormiera te je odradio trening kamp. Kladionice su, naravno, bile na strani njegova protivnika, ali to nije mučilo američko-hrvatskog borca.

Govorilo se da će imati problema u manjem kavezu jer će ga ovaj put Cormier ipak nathrvati, a će 'DC' otići u mirovinu kao najveći teškaš ikad, ali Stipe je sve to demantirao. I to kako. Nakon pet rundi suci su bodovali. 49-46, 49-46, 48-47 i ukupno 146-139 za najvećeg UFC šampiona kojeg je svijet ikad vidio! Četvrti put Stipe je obranio naslov UFC prvaka teške kategorije.

- Čim je borba završila i kad sam proglašen za pobjednika, uzeo sam telefon u ruke i odmah nazvao majku i oca. A onda sam potražio gdje je moja supruga Ryan Marie. Oni su moja najveća podrška i snaga u životu u svemu što radim - rekao je svojevremeno za 24sata Stipe.

Zaradio je oko 5 milijuna kuna za pola sata posla, reklo bi se 'i tata bi sine'. No, treba biti realan. Puno je muke, krvi i znoja u tom novcu. Ne kažu borci za bez veze onu čuvenu "krvav je to novac, ali volim što radim." A Stipe se dobrano napatio tijekom karijere da bi stigao do točke gdje je sada. Toliko natezanja s vodstvom UFC-a vjerojatno nije prošao nitko, a u konačnici bila je to još jedna Miočićeva slatka pobjeda.

Zagreb: Stipe Mio?i? na treningu s Mirkom Filipovi?em | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svi željeli na titulu, ali jedno je ime iskakalo

I opet je uslijedio odmor i koketiranje o novim protivnicima. Prozivali su ga mnogi, od Alistaira Overeema (44, 47-19) koji je završio pohod na vrh prije no što je krenuo pa sve do, kako će se pokazati, kasnijeg protivnika Francisa 'Predatora' Ngannoua (38, 18-3). Govorio je kamerunsko-francuski borac da Stipe 'koči diviziju' ako namjerava čekati opet godinu dana da uđe u kavez, pokušavao se nametnuti, a Stipe je prokomentirao tko će biti njegov sljedeći protivnik.

- Ali ako moram birati sljedećeg protivnika, onda bi to bili dečki koje će moja kći dovesti za nekih 15-ak godina - rekao je Stipe kroz šalu pa vratio ozbiljno: Da sam "matchmaker", ne bih se borio, no mislim da je Ngannou borba koja slijedi. Imao je lošu našu prvu borbu, no onda je ostvario nekoliko nokauta u prvoj rundi i stvarno je u strašnoj formi. Što drugo napraviti s takvim tipom.

A te su se njegove riječi ubrzo obistinile. UFC je potvrdio kako će 27. ožujka 2021. godine opet u kavez protiv 'Predatora' i najavili su to kao 'biggest baddest rematch' (najveći najopakiji uzvrat op. a.). A Francis se odmah krenuo spremati, pridružio Xtreme Couture dvorani, počeo raditi na hrvanju, sve je podredio nadolazećem meču.

Imao je tad niz od četiri pobjede, nokautirao je Curtisa Blaydesa (33, 18-5-1), Caina Velasqueza (42, 14-3), Juniora dos Santosa (40, 23-10) i Jairzinha Rozenstruika (36, 15-5). I to sve samo za 242 sekunde, kakav niz. Hrvatska ga je publika imala prilike gledati na 'UFC Fight Nightu 86' u Zagrebu 2016. godine gdje je doktor rekao da Curtis 'Razor' Blaydes više ne može nastaviti borbu nakon što ga je 'Predator' razbio u dvije runde.

Sa sinom 'Blažom' i uz omiljene ćufte u obranu

Uspio je u četiri godine od ulica Pariza doći do najjačeg svjetskog kaveza i svakako zaslužuje respekt. S druge strane, Stipe je kao i prije prvog meča objavio sretnu vijest. Dobit će sina, a ako bude prema najavama koje je rekao dok je bio u Hrvatskoj, mogao bi se zvati Blaž - po pokojnom djedu. Blaž je na kraju 'postao' Mateo.

Vrijeme je prolazilo, pripreme su dolazile kraju, a UFC-ove kamere opet su otišle kod boraca koji će predvoditi priredbu 'UFC 260' u Las Vegasu. Sa prvakom su bili u vatrogasnoj postaji gdje je pokazao svoj radni dan, vratio se kući i zatražio nešto što uvijek želi prije puta.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Salata, ćufte u umaku i kruh s češnjakom. To je nešto što uvijek voli jesti i stalno traži da mu to njegova majka Kathy ili ja pripremimo. On voli rutinu. Sve mora biti isto, svaki put - dodala je Ryan Marie, a Stipina majka Kathy, rodom iz Cetingrada kraj Karlovca, kroz smijeh je kazala:

- Sin mi voli svinjetinu, pa mu moram ubaciti i koji odrezak s tim okruglicama.

Pomeo je pod i krenuo na put, dok je njegov protivnik odradio treninge pa obroke s nutricionistima, slušao bezbroj ponavljanja stvari s kojima mu Miočić može zaprijetiti, a u svoj je kut pridružio i prvaka velter kategorije Kamarua Usmana (37, 20-4) koji mu je pomogao u hrvanju i savjetima u meču. Dobro raspoloženi prvak stigao je na vaganje. Nakon sat i 20 minuta od početka službenog vaganja, prvi je izašao aktualni teškaški prvak i vagi je imao 106.1 kilogram, a Daniel Cormier je u prijenosu uživo komentirao kako mu Stipe izgleda lakše i svježije nego u posljednjem meču protiv njega.

Ngannou ga teško nokautirao, Stipe se povukao

A pet minuta kasnije pojavio se i izazivač, Francis 'Predator' Ngannou (38, 18-3) koji je 'izrezan' kao i uvijek, a došao je kilogram ispod gornje granice teške kategorije sa 119.1 kg na vagu! Šest je kilograma teži od Stipe, ali ovaj je put na posljednjem sučeljavanju pokazao veliki respekt. A onda je slomio hrvatskog prvaka u kavezu. Nokautirao ga je nakon 52 sekunde druge runde. Bila je to jednosmjerna ulica, Stipe je pokazao koliko jaku bradu ima, ali bilo je jasno zašto je nadimak Ngannoua - 'Predator'.

Stipe je izgubio pojas, Ngannou ga godinu dana kasnije obranio protiv Ciryla Ganea (34, 12-2) pa otišao put boksa i PFL-a, a Stipe je nakon toga nastavio još jače trenirati s još većom željom za povratak u kavez, a spominjalo se svašta. Od revanša s Ngannouom, prozivali su ga razni borci s UFC-ovog rostera, čak i oni iz drugih organizacija, ali uvijek je u zraku 'visio' meč protiv Jona Jonesa. I onda je sve krenulo. Trebalo je to biti u srpnju, ali ništa od toga. Onda je Dana White potvrdio kako će se borba održati u studenom prošle godine pa su krenule pripreme, a tri tjedna prije UFC 295 priredbe stigla je vijest kako je Jon ozlijedio rame pa je dugo iščekivani meč 'otpao'. Odnosno, samo je odgođen za godinu dana kasnije.

Miočić je za tu priliku pokazao koliko se ponosi na hrvatske korijene, izaći će u Madison Square Garden u hlačicama s hrvatskim motivima. Na jednoj strani hrvatska zastava, a na drugoj šahovnica - dio s kojim je podsjetio na hlačice legendarnog Mirka 'Cro Copa' Filipovića iz najboljih dana.

Bahato je Jones najavio taj meč, da će uzeti novac i prebiti starca, a Stipe se za to vrijeme spremao. Na jednom je intervjuu Stipe rekao 'bring it on, bitch' što bi na hrvatskom bilo nešto u stilu 'idemo, p**ko', a to je povrijedilo Jonesove osjećaje. Ispričao mu se nakon toga Miočić, a Jon mu na sučeljavanju nije htio stisnuti ruku. No, bit će prilike za to, a ono najvažnije slijedi u jutarnjim satima, u nedjelju, 17. studenog kad će Stipe i Jones ući u kavez između šest i sedam sati po hrvatskom vremenu.