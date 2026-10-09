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UTAKMICA VISOKOG RIZIKA

Policija objavila upute za veliki derbi Hajduka i Dinama u Splitu

Piše 24sata,
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Policija objavila upute za veliki derbi Hajduka i Dinama u Splitu
Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Poljud pod opsadom! Za derbi Hajduka i Dinama policija uvodi stroge mjere, zatvara ulice i najavljuje gužve, a Dinamovi navijači moraju na Kozjak jug

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Hajduk i Dinamo u subotu od 15 sati na Poljudu igraju derbi 9. kola HNL-a, a dolazak velikog broja navijača donosi i posebne sigurnosne mjere. Policija je utakmicu proglasila visokorizičnom te najavila prometna ograničenja u Splitu i okolici. Vozače očekuju moguće gužve, a navijačima se savjetuje da put prema stadionu isplaniraju unaprijed.

Svi navijači Dinama, neovisno o načinu dolaska, moraju se okupiti na odmorištu Kozjak jug na autocesti A1. Nakon sigurnosne kontrole policija će ih organizirano dopratiti do stadiona. Preporučeni krajnji rok dolaska na odmorište je 12 sati kako bi se osigurao pravodoban ulazak na Poljud.

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Domaćim navijačima koji u Split stižu iz drugih gradova preporučuje se da ne izlaze s autoceste A1 na naplatnoj postaji Dugopolje, već da koriste izlaze Prgomet, Vučevica ili Bisko.

Ograničenja stižu i u sam Split. Od 10 sati zatvara se Ulica VIII. mediteranskih igara, a od 11 sati posebna regulacija obuhvatit će dijelove Zrinsko-frankopanske ulice i Ulice Put Supavla. Prolazak će na pojedinim lokacijama biti dopušten samo određenim kategorijama vozila.

Parkiranje u blizini Poljuda neće biti moguće. Vozila ostavljena na nedopuštenim mjestima mogu biti kažnjena i uklonjena, pa policija preporučuje raniji dolazak i korištenje javnog prijevoza.

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Navijači će na Poljud moći ući od 12:30. Za ulazak moraju imati personaliziranu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom, a zbog sigurnosnih provjera preporučuje se dolazak bez čekanja posljednjeg trenutka.

Policija će snimati stadion i prilazne pravce prije, tijekom i nakon susreta, a prema potrebi će ograničavati kretanje u okolnim ulicama. Navijače i građane poziva da slijede upute službenika kako bi veliki hrvatski derbi prošao bez sigurnosnih incidenata i većih prometnih problema.

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