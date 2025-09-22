Polovanec: Sad me mogu zvati 'mr. 100 posto'. Sanchez: Iz tri šanse primili smo tri gola...

Kristijan Polovanec blistao je od sreće. Silvijo Čabraja stigao je u grad i prije utakmice protiv Rijeke kao budući trener Vukovara, a Polovanec u prvoj i do neke druge prilike zadnjoj utakmici srušio aktualnog prvaka Hrvatske (3-2). Konačno su Vukovarci pustili i slavljeničku himnu.

- Bila je spremna, a nikako da je pustimo - rekao je novi vukovarski mr. 100 posto.

- Mene je zapalo da vodim utakmicu, uz dozu sreće koju je imao Schildenfeld. Znali smo otprilike kako igra Rijeka, imali smo dosta problema u prvom poluvremenu, samo smo sebi stvarali probleme greškama. Valjda mi krenemo igrati kad gubimo, kao da se igrači tad oslobode. Nadam se da će ovo biti pozitivna injekcija za dalje.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Po dojmu Vukovar je i ranije zaslužio pobjedu.

- Najgore je slušati da ste simpatični itd. Nagradilo nas je, imamo tri-četiri ozbiljna igrača koja mogu donijeti prevagu. Puljić? Pokazao je karakteristike prave devetke, on je prvoligaški igrač, sad je iskočio, vjerujem da će idući put netko drugi.

Kako je bilo voditi ekipu kad se zna da je novi trener već stigao?

- Tako je to u nogometu. Nadam se da sam pridonio ovom pobjedom, lijepo je i za mene za prvi prvoligaški trenerski nastup, pobijediti Rijeku. Nadam se da ćemo ovako nastaviti i s novim trenerom.

Kao što se očekivalo, Polovanec se neće zadržati na poziciji glavnog trenera Vukovara. Novi prvoligaš potvrdio je Silvija Čabraju kao novog trenera.

Victor Sanchez, s druge strane, kao trener Rijeke ima remi protiv Lokomotive i poraz od Vukovara.

- Platili smo za pogreške koje smo napravili. Stvorili smo mnogo šansi i trebali smo zabiti više od dva gola. Nismo imali preciznosti ni u završnom udarcu ni u dodavanju. Uzmite samo onu šansu glavom Adua Adjeija kad smo vodili 2-1, pa još dvije stative. A primili smo tri gola iz tri šanse.

Zamjene na poluvremenu?

- Nisam bio zadovoljan s nekim igračima unatoč vodstvu, to je to.