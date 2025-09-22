Obavijesti

Sport

Komentari 9
ČABRAJA STIŽE NA KLUPU

Polovanec: Sad me mogu zvati 'mr. 100 posto'. Sanchez: Iz tri šanse primili smo tri gola...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Polovanec: Sad me mogu zvati 'mr. 100 posto'. Sanchez: Iz tri šanse primili smo tri gola...
2
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Najgore je slušati da ste simpatični itd. Nagradilo nas je, imamo tri-četiri ozbiljna igrača koja mogu donijeti prevagu. Puljić? Pokazao je karakteristike prave devetke, rekao je Polovanec, koji trenersku palicu prepušta Čabraji

Kristijan Polovanec blistao je od sreće. Silvijo Čabraja stigao je u grad i prije utakmice protiv Rijeke kao budući trener Vukovara, a Polovanec u prvoj i do neke druge prilike zadnjoj utakmici srušio aktualnog prvaka Hrvatske (3-2). Konačno su Vukovarci pustili i slavljeničku himnu.

- Bila je spremna, a nikako da je pustimo - rekao je novi vukovarski mr. 100 posto.

- Mene je zapalo da vodim utakmicu, uz dozu sreće koju je imao Schildenfeld. Znali smo otprilike kako igra Rijeka, imali smo dosta problema u prvom poluvremenu, samo smo sebi stvarali probleme greškama. Valjda mi krenemo igrati kad gubimo, kao da se igrači tad oslobode. Nadam se da će ovo biti pozitivna injekcija za dalje.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Po dojmu Vukovar je i ranije zaslužio pobjedu.

- Najgore je slušati da ste simpatični itd. Nagradilo nas je, imamo tri-četiri ozbiljna igrača koja mogu donijeti prevagu. Puljić? Pokazao je karakteristike prave devetke, on je prvoligaški igrač, sad je iskočio, vjerujem da će idući put netko drugi.

Kako je bilo voditi ekipu kad se zna da je novi trener već stigao?

- Tako je to u nogometu. Nadam se da sam pridonio ovom pobjedom, lijepo je i za mene za prvi prvoligaški trenerski nastup, pobijediti Rijeku. Nadam se da ćemo ovako nastaviti i s novim trenerom.

VELIKO RAZOČARANJE Navijači Osijeka bijesni: 'Bolje da sam gledao kako kupus raste na polju','Gadljivo ste umišljeni'
Navijači Osijeka bijesni: 'Bolje da sam gledao kako kupus raste na polju','Gadljivo ste umišljeni'
DERBI ZAČELJA U VINKOVCIMA Vukovar - Rijeka 3-2: Šokantni preokret i povijesna pobjeda za domaće! Prvak u ogromnoj krizi
Vukovar - Rijeka 3-2: Šokantni preokret i povijesna pobjeda za domaće! Prvak u ogromnoj krizi

Kao što se očekivalo, Polovanec se neće zadržati na poziciji glavnog trenera Vukovara. Novi prvoligaš potvrdio je Silvija Čabraju kao novog trenera.

Victor Sanchez, s druge strane, kao trener Rijeke ima remi protiv Lokomotive i poraz od Vukovara.

- Platili smo za pogreške koje smo napravili. Stvorili smo mnogo šansi i trebali smo zabiti više od dva gola. Nismo imali preciznosti ni u završnom udarcu ni u dodavanju. Uzmite samo onu šansu glavom Adua Adjeija kad smo vodili 2-1, pa još dvije stative. A primili smo tri gola iz tri šanse.

Zamjene na poluvremenu?

- Nisam bio zadovoljan s nekim igračima unatoč vodstvu, to je to.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Rodri je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025